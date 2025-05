Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55c8c686-e7a6-43f9-91fd-67e77edde357","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem újdonság az elképzelés, hogy mélyhűtéssel tartsák életben a testet. Azonban egy új, a tudományos-fantasztikus világba illő módszer sokkal biztonságosabb, kifinomultabb lehet, és arra is módot adna, hogy a lefagyasztott egyén továbbra is kommunikáljon a családtagjaival. Egyelőre csak koncepció, de annak rendkívül izgalmas.","shortLead":"Nem újdonság az elképzelés, hogy mélyhűtéssel tartsák életben a testet. Azonban egy új, a tudományos-fantasztikus...","id":"20250512_timeshift-koncepcio-melyhutessel-konzervalt-testek-mesterseges-intelligencia-felugyelettel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c8c686-e7a6-43f9-91fd-67e77edde357.jpg","index":0,"item":"1e744793-fdd1-4377-94b1-1d332aebbd41","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_timeshift-koncepcio-melyhutessel-konzervalt-testek-mesterseges-intelligencia-felugyelettel","timestamp":"2025. május. 12. 08:03","title":"Mélyhűtött állapotban, de családjukkal kommunikálva várhatják a gyógymódokat a gyógyíthatatlan betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","shortLead":"Tőzsdére megy a cég Hongkongban.","id":"20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e3c93b-496f-4262-8c78-1adbb1dd8212.jpg","index":0,"item":"a7bfe600-6cb0-49e0-8a33-8f741e6da429","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_Oriasi-penzeso-hullhat-a-CATL-re-de-van-egy-kis-csavar-a-tortenetben","timestamp":"2025. május. 12. 07:39","title":"Óriási pénzeső hullhat a CATL-re, de van egy kis csavar a történetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.","shortLead":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga...","id":"20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"5bf42e4e-4e24-44d0-bcaa-3e3a27f8bd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","timestamp":"2025. május. 11. 08:37","title":"Kocsis Máté szerint a Tisza ukrajnai kapcsolatai sértik az ország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek az értékpapírból, egyben mentesíti a céget bizonyos amerikai szabályozási kötelezettségek alól.","shortLead":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek...","id":"20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600.jpg","index":0,"item":"f561c05b-f645-4270-a064-955d793a0d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","timestamp":"2025. május. 11. 12:42","title":"A CATL korlátozza, hogy mely amerikai cégek vásárolhatnak a részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később egyedi igények alapján apránként felépíthető. Szakember nem szükséges, csak egy kis tervezés. Teszten a Meross kütyüi.","shortLead":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később...","id":"20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa.jpg","index":0,"item":"3c344fa8-cd6b-4bf1-8fe7-628b5bb274e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 11. 20:03","title":"20 ezer forinttal van értelme beszállni a lakásokosításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","shortLead":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","id":"20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"587d1452-2af0-431e-82ec-d6ffd0f2f403","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","timestamp":"2025. május. 11. 18:19","title":"Melania Trump két hetet sem töltött a Fehér Házban férje beiktatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","shortLead":"Nincs már sok hátra az szja-bevallási határidőig.","id":"20250512_nav-szja-adobevallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"e279fd8e-0f49-4394-8d14-ed4b9b7cdf4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_nav-szja-adobevallas","timestamp":"2025. május. 12. 08:13","title":"160 ezer magyart figyelmeztet a NAV: gond van az adóbevallásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]