[{"available":true,"c_guid":"e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot.","shortLead":"Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás...","id":"20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e443ebad-a09a-4de7-b519-492f9f97b669.jpg","index":0,"item":"09d00baf-1d9e-4bae-b6ad-4ba2200de62e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_apple-epic-games-fortnite-app-store-birosag","timestamp":"2025. május. 19. 13:03","title":"A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","shortLead":"2024 első negyedévéhez képest ez több mint 12 százalékos ugrás.","id":"20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"62cba87c-040a-4a90-a037-056316ac7ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Kozel-20-ezer-milliard-forint-hever-a-magyaroknal-keszpenzben-valamint-bankszamlan-lekotetlenul","timestamp":"2025. május. 19. 12:44","title":"Közel 20 ezer milliárd forint hever a magyaroknál készpénzben, valamint bankszámlán, lekötetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok mobiltelefonjaira.","shortLead":"Elfogadta a parlament a törvényjavaslatot, amely értelmében már nem csak SMS-t tud küldeni a kormány az állampolgárok...","id":"20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a681bfb9-32a8-4f24-bd0c-e788b87b0bd0.jpg","index":0,"item":"252d80c2-27e9-49a1-81f6-6cf219430c62","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_telefon-sms-ertesites-kormany-torvenyjavaslat-parlament-riasztas","timestamp":"2025. május. 20. 12:29","title":"Mostantól a kormány már a lenémított telefonokra is küldhet értesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","shortLead":"A háromszázmillió forintos egyedi kocsit nem volt nehéz felismerni. ","id":"20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ef6386a-6ee0-485a-b989-768e2ea9f5dc.jpg","index":0,"item":"58438287-6761-49d6-b211-8601a28363e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_McDrive-Charles-Leclerce-az-imolai-verseny-utan","timestamp":"2025. május. 20. 07:57","title":"Ilyen Ferrari is ritkán tűnik fel a McDrive-ban, mint Charles Leclerc-é az imolai verseny után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági miniszternek, örülhetnek a gyerekek.","shortLead":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági...","id":"20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"58e5834d-9294-4318-91b7-77051a829079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","timestamp":"2025. május. 19. 10:53","title":"Szomszédok újratöltve: Nagy Márton fogkrémet vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól félnek legjobban.","shortLead":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól...","id":"20250519_Egy-vilagnezeti-klub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f.jpg","index":0,"item":"983b73e2-e3f0-4bee-bc25-ee391071e8dc","keywords":null,"link":"/360/20250519_Egy-vilagnezeti-klub","timestamp":"2025. május. 19. 09:31","title":"Tóta W. Árpád: Egy világnézeti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","shortLead":"Azt is elárulta, milyen célra megy az összeg.","id":"20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/060ccb46-3ea3-436d-9834-3395d474af2d.jpg","index":0,"item":"0c8c2f95-f699-48e6-9f52-dbf295dfc6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Jambor-Andras-licit-arveres-Polt-Peter-alkotmanybiro-szavazolap","timestamp":"2025. május. 20. 12:56","title":"Jámbor András licitre bocsátja a Polt Péter alkotmánybírói kinevezéséről szóló szavazólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem Weidel, sem Simion nem tudott nyerni. És míg a Weidel melletti kiállással nagyot Orbán aligha kockáztatott saját szavazótábora körében, Simiont méltató szavai miatt nagyot bukhat az erdélyi magyarságnál. Barabás Balázs újságíróval Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"Alice Weidel német szélsőjobboldali vezető után Orbán Viktor a közelmúltban kiállt George Simion mellett is. Sem...","id":"20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d33f6eac-04e9-48a4-8e80-ad52a3741bc9.jpg","index":0,"item":"99818d8b-3c80-42d5-9f86-ad1fd999fa69","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Fulke-podcast-Barabas-Balazs-Romania-Orban-Viktor-George-Simion-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 16:06","title":"Orbán megint mellélőtt: besült a román szélsőjobb – Fülke a választásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]