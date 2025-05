Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","shortLead":"A youtube-os humorista mikrovállalkozásának profitja 3 millióval esett.","id":"20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"b6e34e37-d15b-4cac-8f8b-e69241cf4832","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Pottyondy-Edina-Petaverzum-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 13:58","title":"Pottyondy Edina minden nyereséget kisöpört a cégéből, csak morzsákat hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd.jpg","index":0,"item":"a4583e23-2eaa-474c-9c8c-1b432d9d2eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","timestamp":"2025. május. 29. 09:08","title":"Kilenc autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy átlagos kedd a magyar politikában. ","shortLead":"Egy átlagos kedd a magyar politikában. ","id":"20250527_tisza-part-lazar-janos-bohoc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"00ecfe44-5e13-48f2-8a5d-48b6b979c339","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_tisza-part-lazar-janos-bohoc","timestamp":"2025. május. 27. 13:10","title":"A Tisza Párt hazugozta és bohócozta Lázár Jánost, miután a miniszter Kollár Kingát emlegette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott szervezetektől az adó 1 százalékát.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott...","id":"20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772.jpg","index":0,"item":"8e34bf39-3ed2-4838-aac7-4e7eb37ac422","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","timestamp":"2025. május. 27. 13:49","title":"Helsinki Bizottság: Sérti az Alaptörvényt és a nemzetközi szerződéseket, amit a kormány az 1 százalékokkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban egyre többen látogatnak. Lassult a belföldi turizmus bővülése, de az MBH Bank szerint van még tartalék a szektorban. Az elmúlt hetek csalássorozata nem jelent pluszkockázatot nyaraláskor a bank szerint.","shortLead":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban...","id":"20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330.jpg","index":0,"item":"f25e8fed-d7cb-4429-814a-8a1495ab7c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","timestamp":"2025. május. 27. 11:57","title":"Akcióvadászok és élménykeresők: kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, mint tavaly, itthon viszont egyre több a külföldi turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","shortLead":"Pénzbüntetést kaphat Romániában, aki közeledni próbál az út mentén kolduló medvékhez, mégis megpróbálják.","id":"20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"b59e2085-f305-4af0-ba66-e4a7b7ad3245","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Turistara-tamadt-egy-medve-Romaniaban","timestamp":"2025. május. 27. 17:09","title":"Medvét akart etetni a lengyel turista, megharapta az állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","shortLead":"A politikus azt írta, a rendőröknek a bűnözőket üldözniük kellene, nem szolgálniuk őket.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fa5480c-5f01-469b-a70a-fef848fe20a6.jpg","index":0,"item":"364eff43-1674-4a1d-905f-f1ed5dac6cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-rendorok","timestamp":"2025. május. 28. 09:26","title":"Hadházy megtapsoltatta a rendőröket, mert „nincs ennél nyomorultabb szakma most Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]