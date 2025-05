Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és ügyfeleiket is érintő támadások ellen vannak működő receptek. Nem technológiai nyűgként, hanem megtérülő üzletként érdemes rájuk gondolni.","shortLead":"Sebezhetőségek mellett jelszavakból is több van a világon, mint amennyi kellene. A kis- és közepes vállalkozásokat és...","id":"20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73364f78-9701-4826-81f7-a4ff9e59e2fb.jpg","index":0,"item":"5f7b8e21-793e-4068-92db-0a6930505ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_kiberbiztonsagi-kockazatok-jelszo-nelkuli-azonositas-zsarolovirus-biztonsagi-mentes-3-2-1-strategia","timestamp":"2025. május. 28. 10:33","title":"Baj van az ön jelszavával, bármi is legyen az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","shortLead":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","id":"20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335.jpg","index":0,"item":"5b349566-b595-4b2b-b757-e133c713ae6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","timestamp":"2025. május. 28. 15:23","title":"Jutalmat kapott három rendőr, mert nem hagyták magukat lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdea7a1-4726-420a-a100-7cf5322113fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul kisebbségi kormány kell vezetnie, és ha nem fogadják el kormányprogramját, megint előrehozott választás jöhet – 2022 óta a negyedik.","shortLead":"Ráadásul kisebbségi kormány kell vezetnie, és ha nem fogadják el kormányprogramját, megint előrehozott választás jöhet...","id":"20250529_Ujra-a-bizalmatlansagi-szavazast-elbukott-Luis-Montenegrot-neveztek-ki-portugal-miniszterelnoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcdea7a1-4726-420a-a100-7cf5322113fd.jpg","index":0,"item":"341eb203-a778-4681-b9a7-f5d7d11a0f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_Ujra-a-bizalmatlansagi-szavazast-elbukott-Luis-Montenegrot-neveztek-ki-portugal-miniszterelnoknek","timestamp":"2025. május. 29. 21:53","title":"Újra a bizalmatlansági szavazást elbukott Luís Montenegrót nevezték ki portugál miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","shortLead":"Teteje és szélvédője sincs a látványos vonalvezetésű benzinpusztító újdonságnak.","id":"20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84ced6e7-fae8-4d10-b681-fbb3b1ae3b78.jpg","index":0,"item":"43cc34f5-9809-43b8-8346-90503d692569","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-legendas-stirling-mossnak-allit-emleket-a-legujabb-V12-es-sportauto","timestamp":"2025. május. 30. 07:21","title":"A legendás Stirling Mossnak állít emléket a legújabb V12-es sportautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök többek között azt akarja, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag. ","shortLead":"Az orosz elnök többek között azt akarja, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag. ","id":"20250528_trump-putyin-beketargyalas-moszkva-kijev-zelenszkij-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"0cf1b9ed-6d7d-4689-84fc-3cb57e38b6b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_trump-putyin-beketargyalas-moszkva-kijev-zelenszkij-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. május. 28. 14:56","title":"Kiszivárogtak Putyin békefeltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","shortLead":"Az Opel Mokka GSE Rally közel kétszer akkora teljesítményű, mint az alapmodell.","id":"20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd0df49c-d8e2-4829-81b7-f61b12ff42b9.jpg","index":0,"item":"1ee4accc-dfc7-4ae0-90e2-27afa70ac8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meregeros-elektromos-aprosaggal-rukkolt-elo-az-opel-mokka-gse","timestamp":"2025. május. 30. 07:59","title":"Méregerős elektromos aprósággal rukkolt elő az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Megasztár tehetségkutató korábbi nyertese szerint tönkretették ezt a műfajt.","shortLead":"A Megasztár tehetségkutató korábbi nyertese szerint tönkretették ezt a műfajt.","id":"20250529_Toth-Vera-Nagyon-sajnalom-azokat-akik-a-tehetsegkutatokba-mennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a.jpg","index":0,"item":"d4d43d12-948d-46c4-ad95-c87822e4d33b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Toth-Vera-Nagyon-sajnalom-azokat-akik-a-tehetsegkutatokba-mennek","timestamp":"2025. május. 29. 14:30","title":"Tóth Vera: „Nagyon sajnálom azokat, akik a tehetségkutatókba mennek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]