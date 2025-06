Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A halottkém ellen eljárás indult, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"A halottkém ellen eljárás indult, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20250603_halottkem-koporso-csehorszag-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"111d3008-d8e0-46d8-adb7-fc15ef8976fc","keywords":null,"link":"/elet/20250603_halottkem-koporso-csehorszag-hiba","timestamp":"2025. június. 03. 09:14","title":"Kinyitotta a szemét a koporsóban a halottnak nyilvánított nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","shortLead":"A felek a védelmi kiadások növelésére szólították fel a NATO-tagállamokat.","id":"20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"93327ed7-babc-4786-a90d-10a103052d25","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Oroszorszag-az-euroatlanti-biztonsagot-fenyegeto-legnagyobb-veszely-kozos-kozlemenyt-adott-ki-a-lengyel-roman-es-litvan-elnok","timestamp":"2025. június. 02. 15:44","title":"Oroszország az euroatlanti biztonságot fenyegető legnagyobb veszély – közös közleményt adott ki a lengyel, román és litván elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94c89f4-2ab8-42ad-9323-6e48d93d92a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A díjat csaknem harminc éve alapították, és hat éve élesztették újra. A nyolc, most elismert művész lábnyomát szeptemberben, az Operettszínház előtt avatják majd fel.","shortLead":"A díjat csaknem harminc éve alapították, és hat éve élesztették újra. A nyolc, most elismert művész lábnyomát...","id":"20250603_Kovats-Adel-Kiss-Mari-es-Reviczky-Gabor-is-bekerultek-a-Halhatatlanok-Tarsulataba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a94c89f4-2ab8-42ad-9323-6e48d93d92a5.jpg","index":0,"item":"4a9a1966-2cc9-4bca-9967-533a462bf398","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Kovats-Adel-Kiss-Mari-es-Reviczky-Gabor-is-bekerultek-a-Halhatatlanok-Tarsulataba","timestamp":"2025. június. 03. 11:46","title":"Kováts Adél, Kiss Mari és Reviczky Gábor is bekerültek a Halhatatlanok Társulatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország leggazdagabb embere, a nyilvánosságot eddig kerülő Mészáros Lőrinc tőle szokatlan módon nyílt levelet írt, amelyben kiöntötte a lelkét Magyar Péternek. ","shortLead":"Az ország leggazdagabb embere, a nyilvánosságot eddig kerülő Mészáros Lőrinc tőle szokatlan módon nyílt levelet írt...","id":"20250602_meszaros-lorinc-magyar-peter-tisza-part-nyilt-level-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebcebd1e-5921-4878-a404-227c2a96d55a.jpg","index":0,"item":"5eb0bfdf-586b-4853-912c-d1f7a19395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_meszaros-lorinc-magyar-peter-tisza-part-nyilt-level-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 21:57","title":"Mészáros Lőrinc Magyar Péternek írt: Ma Ön is helikopteren és magángépen repkedhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]