[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.","shortLead":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos...","id":"20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa.jpg","index":0,"item":"2615b108-399e-4c7d-aeb3-ed630837c645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","timestamp":"2025. január. 22. 12:03","title":"1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették volna előadni, de ezt a helyszín lemondta. ","shortLead":"Aréna-turnéra indul Az Őrült Nők Ketrece című nagy sikerű darab. A Kultúrbrigád azt állítja, hogy Győrben is szerették...","id":"20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"f4e71909-3964-4543-8efb-1337e20ec51b","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Betiltottak-bennunket-Gyor-varosaban-Alfoldi-Robert-darabjat-nem-mutatjak-be-az-Audi-Csarnokban","timestamp":"2025. január. 23. 09:19","title":"„Betiltottak bennünket Győr városában” – Alföldi Róbert darabját nem mutatják be az Audi Csarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","shortLead":"A pénzügyi befektető jelentése a forintpiac kilátásait bizonytalannak látja.","id":"20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"6621557f-bd0a-4b81-9a1b-6b2e6e3ea364","keywords":null,"link":"/360/20250122_EQUILOR-PROGNOZIS-Lassu-novekedes-nagyobb-inflacio","timestamp":"2025. január. 22. 12:17","title":"A kormánynál lassabb növekedést és nagyobb inflációt vár az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai háborúja, ami kifejezetten kínosan érintheti a kínai 5G-eszközöket előszeretettel alkalmazó európai távközlési cégeket. Köztük van a 4iG is, a céget arról kérdeztük, hogyan érintheti egy esetleges váltás.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai...","id":"20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836.jpg","index":0,"item":"ed8c406f-6852-4d62-8fa3-2ac6692cd75e","keywords":null,"link":"/360/20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"4iG: „Az nem jó, ha megmondják, hogy valakivel nem dolgozhatunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A több évtizedes kora ellenére lényegében vadonatúj kis Citroënnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0530cbb-98a0-48b1-80b0-c148d2113e22.jpg","index":0,"item":"60a4f740-ec31-4258-9dac-91c68c6a0ed3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_hihetetlen-de-csak-582-kilometer-van-ebben-a-regi-citroen-kacsaban","timestamp":"2025. január. 22. 07:59","title":"Hihetetlen, de csak 582 kilométer van ebben a régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig hátrányban játszott, és hét góllal kapott ki. ","shortLead":"A párizsi olimpián meg tudta nehezíteni a házigazdák dolgát a csapat, a vb középdöntőjének első meccsén viszont végig...","id":"20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146cd2d8-a973-4ff5-891a-f797ea81b43a.jpg","index":0,"item":"687c7c03-ae59-4520-ba15-8e8046ce2da8","keywords":null,"link":"/sport/20250121_kezilabda-vilagbajnoksag-kozepdonto-magyar-valogatott-franciaorszag-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 22:34","title":"Kézilabda-vb: Nagyon távol volt a bravúrtól a franciák ellen a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták, hogy az őslény nem ahhoz a fajhoz tartozik, amihez addig besorolták.","shortLead":"Német kutatók nemrég új fotókra bukkantak egy Afrikából származó dinoszauruszlelettel kapcsolatban, és azt találták...","id":"20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5f2cb5-4be5-4a08-a20e-5d7df590a37f.jpg","index":0,"item":"155f616d-e4c1-47bf-94c2-5db5bc08a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_uj-dinoszauruszfaj-kovulet-archiv-fotok-fenykep-felfedezes","timestamp":"2025. január. 22. 08:03","title":"Lebombázták a II. világháborúban, így aztán csak most, 111 éves fotókon találtak egy új dinoszauruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]