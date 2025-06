Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","shortLead":"A jegybank alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az utóbbi időben az ügyfelek viseljék a károk 90 százalékát.","id":"20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54379bce-aacd-44c2-b1ad-3ca6b2d2e807.jpg","index":0,"item":"a23a9188-7bf6-4682-8242-84169dd8745d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Ot-csapassal-szamolna-le-a-banki-csalasokkal-az-MNB","timestamp":"2025. június. 03. 10:55","title":"42 milliárdos kárt okoznak a banki csalók, az MNB most öt csapással számolna le velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","shortLead":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","id":"20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842.jpg","index":0,"item":"e652724e-79d3-47d4-a8b2-b23d2a3dd417","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","timestamp":"2025. június. 03. 14:51","title":"Jeszenszky Géza: „Biztos, hogy célszemély voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új kiállítása, amelyből az is kiderül, mi a közös a Fradiban és az Újpestben.","shortLead":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új...","id":"20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14.jpg","index":0,"item":"5b6690be-ad1b-4289-96aa-cf0bd61ea9db","keywords":null,"link":"/360/20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. június. 03. 19:37","title":"Nagy fradista volt a nyilas, így menekült meg az Aranycsapat pályaedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”, amelyek jól hangzanak ugyan, de csodát azért nem érdemes várni tőlük: könnyű belebukni, és még többet visszahízni, mint ahány kilóval eleve belevágtunk. Min múlik, hogy ki adja fel idejekorán az életmódváltást, és viszi sikerre? Mi kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a heti egykilós fogyást, és közben izmosodjunk is? Miért jóval kisebb a napi húszezer lépés hatékonysága, mint amekkorát tulajdonítunk neki? Személyi edzőt kérdeztünk.","shortLead":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”...","id":"20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235.jpg","index":0,"item":"23755a1e-43f8-423c-8271-19d072da34b6","keywords":null,"link":"/360/20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Tényleg van értelme a nyári formára gyúrni? És hogyan csináljuk, hogy jó is legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fb7d9-0a46-475b-b818-783636c3d0c5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250604_Marabu-Feknyuz-Gondolom-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20fb7d9-0a46-475b-b818-783636c3d0c5.jpg","index":0,"item":"c7b33d66-a3da-48fd-97e9-54c276094c85","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Marabu-Feknyuz-Gondolom-gyalog","timestamp":"2025. június. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gondolom, gyalog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7520393e-81e3-415f-a4e3-f88775684d72","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi terrorcselekménnyel, gyilkossággal fenyegetőzött, és több ezer eurót követelt magának.","shortLead":"A férfi terrorcselekménnyel, gyilkossággal fenyegetőzött, és több ezer eurót követelt magának.","id":"20250603_vademeles-magyarorszag-kiralya-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7520393e-81e3-415f-a4e3-f88775684d72.jpg","index":0,"item":"b87e7e36-163d-441e-95f4-dc05760af923","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_vademeles-magyarorszag-kiralya-belugyminiszterium","timestamp":"2025. június. 03. 12:05","title":"Vádat emeltek „Magyarország királya” ellen, aki Hollandiából fenyegette Pintér Sándort és Zimány Lindát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]