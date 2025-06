Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel ingyenesen lehet néhány másodperces klipeket készíteni.","shortLead":"A Microsoft Bing Video Creator néven építette be az internetes keresőjébe az OpenAI Sora videógenerátorát, amellyel...","id":"20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1af9fd7f-1e6e-4f5b-ad57-d0da73d4637b.jpg","index":0,"item":"4b4d9e28-b04c-43f0-b66d-ad6c43984d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-bing-videogenerator-openai-sora-bing-video-creator","timestamp":"2025. június. 03. 10:03","title":"Videógenerátort kapott a Microsoft internetes keresője, a Bing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha legalább a platform alap funkcióit tovább használná.","shortLead":"Összesen hét iPhone és iPad vesz végső búcsút a YouTube alkalmazásától. Mutatjuk, melyek ezek, és mit tehet, ha...","id":"20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15065d13-d6d1-434a-90fb-5772c53ab470.jpg","index":0,"item":"a2c6157f-739a-4c30-a4d7-99f439b1cca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-youtube-alkalmazas-megszunes-apple-iphone-ipad","timestamp":"2025. június. 04. 09:03","title":"Ezeken az eszközökön nem működik többé a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","shortLead":"Akinek pedig ez nem tetszik, az „húzzon haza”.","id":"20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec3aaf5d-d569-49bf-9736-7525918059df.jpg","index":0,"item":"961b8b7c-10fb-4a25-8520-3afc24511e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_40-milliardnyi-osztalekot-vett-ki-Meszaros-Lorinc-osszesen-a-cegeibol","timestamp":"2025. június. 03. 07:43","title":"40 milliárdnyi osztalékot vett ki eddig Mészáros Lőrinc összesen a cégeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy profit, a 7 milliárdos osztalék máshonnan, a kaszinóbizniszből folyt be. Habony brit cégének tavalyi gazdálkodása egyelőre nem ismert.","shortLead":"Habony Árpád egyik vagyonkezelő cége továbbra is veszteséges, a másik nyeresége egy év alatt a tizedére esett. A nagy...","id":"20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d97187c-c57a-4fbf-b1b6-c1d415263e3a.jpg","index":0,"item":"d5084b56-35e7-4765-a5d9-5690d565da5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Hiaba-van-ket-vagyonkezelo-cege-Habony-Arpadnak-tavaly-egyikre-sem-lehetett-buszke","timestamp":"2025. június. 02. 12:01","title":"Hiába van két vagyonkezelő cége Habony Árpádnak, most egyikre sem lehet túl büszke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb telefon negyedéves szinten. A gyártó kiléte nem meglepetés, természetesen az Apple-ről van szó.","shortLead":"Két év óta először fordult elő, hogy egy nagy telefongyártó okostelefon-sorozatának alapmodellje lesz a legkelendőbb...","id":"20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98af8446-1326-42f2-b9e5-00445257f9a5.jpg","index":0,"item":"d60eaf0b-ad89-4ef7-bd5d-6ee35a416c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_legtobbet-vasarolt-okostelefon-modell-2025-q1-counterpoint-research","timestamp":"2025. június. 02. 11:23","title":"Melyik telefon kell most az embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","shortLead":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","id":"20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d.jpg","index":0,"item":"0ffb83b0-a997-4d41-b80b-ac25445a675e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","timestamp":"2025. június. 03. 14:00","title":"Rejtélyesen feltámadt Rogán szomszédjának kegyvesztett reklámügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","shortLead":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","id":"20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17.jpg","index":0,"item":"6b0eec53-6335-4eea-947d-8628f815c44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","timestamp":"2025. június. 02. 16:46","title":"Közel 4 milliárd forintos mínuszt hozott össze a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]