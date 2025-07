Itt az új Mercedes CLA sportkombi: beültünk a 761 kilométeres hatótávú villanyos puttonyosba

A Mercedes 2004-ben sokakat meglepett azzal, hogy CLS néven egy az akkori E-osztály alapjaira épített négyajtós luxuskupéval rukkolt elő, 8 évvel később pedig picit még tovább feszítette a húrt a második generációs CLS-re épített első Shooting Brake modelljével.

Három generáció után a CLS 2023-ban sajnos végleg távozott a kínálatból, azonban a kistestvérnek tekinthető CLA olyannyira él és virul, hogy idén márciusban bemutatkozott belőle a közel 800 kilométeres hatótávú tisztán elektromos és takarékos hibrid benzines változatokban készülő vadonatúj harmadik generáció.

És most lehullott a lepel a Kecskemét helyett már a németországi Rastattban készülő CLA új Shooting Brake verziójáról, mellyel mi Koppenhágában ismerkedtünk meg testközelből.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Sportos puttony

A B-oszlopig teljesen megegyezik egymással a CLA és a CLA Shooting Brake, így ezúttal is megkapjuk a fénycsíkkal összekötött csillag menetfényes okosfényszórókat, a 142 világító csillaggal ékesített kamu hűtőrácsot és a sportos lökhárítót.

A hagyományos visszapillantó-tükrökkel és süllyesztett kilincsekkel támadó újdonság tetővonala és övvonala a B-oszloptól hátrafelé az eddigiektől eltérő képet fest, és értelemszerűen a hátsó traktus is máshogy, sportkupésan mutat.

A 4,72 méter hosszú és 2,79 méteres tengelytávolságú újdonság mellett a cikk szerzője László Ferenc

A természetesen keret nélküli, nagyobb hátsó ajtók miatt a második sorba picit könnyebb beszállni, mint a szedánba, és a fejtér is nagyobb 2,6 centiméterrel. Kár, hogy a hátsó oldalablakok messze nem engedhetők le teljesen.

A csak belsőégésű motoros változatokban készült előző Shooting Brake-hez képest elöl 1,4, hátul pedig 0,7 centiméterrel nagyobb a fejtér. A lábtér elöl 1,1 centiméterrel gyarapodott, hátul viszont sajnos 0,6 centiméteres zsugorodásnak lehetünk tanúi.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

A szedán 405 literéhez képest 455 literrel szolgál a kombi puttonya, ami a 40:20:40 osztatú hátsó üléstámlák ledöntésével 1290 literig bővíthető. Nem rossz, de az előd 485-1350 litert tudott.

Ezúttal viszont elöl is kapunk egy kis kiegészítő rakteret, a 101 literes frunkba nemcsak a töltőkábelek, hanem akár egy méretesebb hátizsák is könnyen betehető.

Alapáron jár az elektromos mozgatású csomagtérajtó, a tetőlécek 75 kilogrammal terhelhetők, vontatmányunk tömege pedig maximum 1,8 tonna lehet.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Csillagos ég

A teljes tetőt uraló, részben sem nyitható hatalmas panoráma üvegtető szempillantás alatt opálossá varázsolható, a fejünk felett lévő 158 apró csillag pedig a hangulatvilágítás aktuális színében pompázhat.

Újdonság, hogy a kormányon két új tekerőgomb bukkant fel, melyek révén az eddigieknél könnyebben szabályozható például a hangerő vagy a tempomat.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Minden más változatlanul maradt az általunk már részletesen bemutatott szedánhoz képest, vagyis megkapjuk a 10,25 colos digitális műszeregységet, a 14 colos infotainment panelt, a szintén 14 colos anyósülés előtti érintőkijelzőt, valamint a ChatGPT, Google Gemini és Microsoft Bing technikával megspékelt legújabb MB.OS-t és MBUX-et.

A minőségre nem lehet panasz, azonban érthetetlen, hogy a sofőr ajtajáról VW ID módra miért spórolták le a hátsó ablakemelő gombokat.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Hajtóerő

A CLA 250+ Shooting Brake hátsó kerekeit egy 272 lóerős villanymotor hajtja egy a Porsche Taycanéhoz hasonló kétfokozatú automata váltón keresztül, így ugyanis jobb gyorsulás és szerényebb fogyasztás érhető el.

A 6,8 másodperces 0-100-as gyorsulás 0,1 másodperccel marad el a szedán szintidejétől, a 210 km/h-ra korlátozott végsebesség változatlan.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

A nettó 85 kWh kapacitású nikkel-mangán-kobalt akkumulátor 761 kilométeres WLTP-hatótávot tesz lehetővé, 31 kilométerrel kevesebbet, mint a némileg szerényebb légellenállású és picit könnyebb szedán esetében.

AC-n 22 kW jelenti a plafont, 320 kW-os DC hipertöltővel pedig 10 perc alatt akár 310 kilométernyi hatótáv is nyerhető. Mindez a 800 V-os csúcstechnikának köszönhető, és a Mercedes ígéretet tett arra, hogy a CLA esetében első körben hiányzó 400 V-os támogatás is hamarosan felkerül a fedélzetre.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

A CLA 350 4Maticben a már említett hátsó motoron kívül egy 109 lóerős első villanyos egység is a hajtáslánc részét képezi. Ez a 354 lovas Shooting Brake kereken 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100-ra (szedán: 4,9 másodperc) és maximum 210 km/h-val képes hasítani.

A 80 kilogrammal nehezebb összkerekes CLA SB 730 kilométert képes megtenni egy töltéssel (szedán: 770 kilométer).

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Az elektromos CLA a későbbiekben 58 kWh-s lítium-vas-foszfát aksis változatban, illetve várhatóan 500 lóerő körüli AMG sportverzióban is elérhető lesz.

A hamarosan érkező hibrid CLA-k 48 V-os technikával kiegészített 1,5 literes 4 hengeres turbós benzinmotort és nyolcfokozatú duplakuplungos automata váltót vonultatnak fel, 136, 163, illetve 190 lóerős kivitelben, és természetesen kiegészítő első csomagtér nélkül.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mit hoz a jövő?

Markus Schäfer, a Mercedes technológiai vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, hogy gőzerővel folynak a cég szilárdtest akkumulátorokkal kapcsolatos fejlesztései, azonban néhány évet még várnunk kell arra, hogy ezek a jelentősen nagyobb energiasűrűségű telepek sorozatgyártásba kerüljenek.

Schäfer hangsúlyozta, hogy bár a cég kínálatában jelenleg számos különböző hibrid és plugin hibrid hajtáslánc is elérhető, a jövőt egyértelműen a villanyautók jelentik. Az elektromos technológiára történő átállás azonban a vártnál egyértelműen lassabban megy végbe, mely többek közt annak a következménye, hogy az akkumulátor árak a korábban reméltnél sokkal lassabban csökkennek.

A Mercedes következő nagy dobása az elektromos GLC divatterepjáró lesz, melyről idén szeptemberben a müncheni IAA kiállításon hull majd le a lepel.

Markus Schäfer, Mercedes CTO László Ferenc

Konklúzió

A harmadik generációs CLA szedán alapmodellje is egész tetszetősre sikeredett, a most debütált Shooting Brake pedig talán egy picit még jobban mutat. Főleg egy olyan, a behemót SUV-ok által uralt korban, melyben már nemcsak a sportkombik, hanem a normál kombik is egyre ritkábbak.

A Shooting Brake azok számára készült, akik a szedán CLA-nál picit tágasabb utastérre és sokkal praktikusabb csomagtartóra vágynak, és cserébe hajlandóak beáldozni egy nagyon keveset dinamika és hatótáv fronton.

A kereskedésekbe jövő márciussal begördülő kombi CLA árát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Viszonyításképp, a szedán gyengébb verziója 21,5 millió forinton nyit Magyarországon, az erősebb változatért pedig alaphangon 24,4 millió forintot kell fizetni.

Az előző generációs CLA Shooting Brake 136+14 lóerős lágyhibrid 1,3 literes alapmodellje 15,6 millió forintos listaárral bír, a másik végletet pedig a 421 lóerős szupersportos AMG 45 S verzió jelenti 31,4 millió forint magasságában.

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc

Mercedes CLA Shooting Brake László Ferenc