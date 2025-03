Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyelekre is számítanak.","shortLead":"A lengyelekre is számítanak.","id":"20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/806966e5-4e1d-4c65-bcbd-0a31e8f656e9.jpg","index":0,"item":"b2ce5db4-2934-4439-970e-b20138c11594","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ukrajna-eu-csatlakozas-magyar-veto","timestamp":"2025. március. 12. 17:45","title":"Ukrajna „különböző lehetőségeket” mérlegel, ha Orbánék megvétóznák az uniós csatlakozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan. Az árrésstop politikai termék, méghozzá a demagóg fajtából. Inflációról, gazdaságpolitikáról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a HVG közéleti műsorában.","shortLead":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan...","id":"20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"e4b9c851-33bc-47fd-8967-0e378e7a3c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 15:55","title":"Így csak a gazdagok járnak jól – árrésstopról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerdán először látogatott Kurszk régióba az ukrán erők benyomulása óta, és arról beszélt, reményei szerint hamarosan kiszoríthatják onnan az ukránokat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerdán először látogatott Kurszk régióba az ukrán erők benyomulása óta, és arról beszélt, reményei...","id":"20250313_Mar-a-vegso-szakaszaban-jar-a-kurszki-teruletek-visszafoglalasa-a-Kreml-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"9cb6475a-303e-4bff-ae9b-24f6d3cd60c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Mar-a-vegso-szakaszaban-jar-a-kurszki-teruletek-visszafoglalasa-a-Kreml-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 09:26","title":"A Kreml szerint hamarosan visszafoglalhatják Kurszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák képességeiről – mutat rá egy friss kutatás, mely a hazai kompetenciamérés kérdéseivel tesztelt hat népszerű modellt.","shortLead":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák...","id":"20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479.jpg","index":0,"item":"1f2f7487-30f7-4f18-9ddc-07358ed3b9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","timestamp":"2025. március. 12. 17:03","title":"Ráeresztették a magyar kompetenciamérésre az MI-ket, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","shortLead":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","id":"20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0.jpg","index":0,"item":"5c3f0826-f3af-4428-88f1-04d3640bf6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 12. 07:49","title":"Az EU visszavág Trumpnak, ikonikus amerikai termékekre vet ki vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","shortLead":"Az NGM közleménye szerint a pénz visszakerül a költségvetésbe, és részben abból fedezik a települések támogatását.","id":"20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"6b376fa8-40bb-4eda-96da-f67dc6fa17fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_ngm-szolidaritasi-ado-koltsegvetes","timestamp":"2025. március. 12. 17:29","title":"„Huhogók rágalmairól” beszél Nagy Márton tárcája, miután fel merték tenni a kérdést, hogy mire megy el a szolidaritási adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]