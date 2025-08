Csúnyán összetörte az Alpine-ját Colapinto a hungaroringi teszten

Történetének kétszázadik futamgyőzelmét ünnepelhette a McLaren istálló a Hungaroringen, Lando Norris és Oscar Piastri ráadásul kettős sikert aratott. A szurkolók is kitettek magukért, vasárnapra teljesen megtelt a megújulófélben lévő mogyoródi pálya, ahol olyan sztárok is megfordultak, mint Axl Rose és Hide The Pain Harold.