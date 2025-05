Csupán hat futam zajlott le az idei F1-es szezonban, és máris túl vagyunk két versenyzőcserén: Liam Lawson után az újabb áldozat az alpine-os Jack Doohan, akinek a helyére Franco Colapinto (képünkön) érkezik.

Ez az istálló második fontos bejelentése tizenkét órán belül: kedd este azt közölték, hogy Oliver Oakes csapatfőnök azonnali hatállyal lemondott, a helyét pedig az eddig tanácsadóként dolgozó Flavio Briatore veszi át. A két hír bizonyosan összefügg: a The Times azt írja, Oakes és Briatore között éppen a pilótacsere kérdése okozta a feszültséget.

Hogy Doohan helye az Alpine-nál korántsem biztos, az már a szezon kezdete előtt kiderült. Bennfentesek pedzegették, hogy bár a csapat erre az idényre már augusztusban őt szerződtette versenyzőnek, Briatore inkább Colapintót látná szívesen Pierre Gasly csapattársaként – akár már az idény kezdetétől.

A 21 éves argentin versenyző a Williamsnél mutatott teljesítményével tett jó benyomást Briatoréra. A gyenge szereplése miatt elbocsátott Logan Sargeant helyett kilenc futamot teljesített újoncként, kétszer pontszerző helyen zárt, kétszer viszont csúnyán összetörte az autóját. De nemcsak a tehetsége lehetett vonzó az Alpine olasz tanácsadója számára, hanem az is, hogy Colapinto szerződtetése jelentős kereskedelmi és szponzorációs potenciált is magában hordoz. A rajongótábora is óriási, jelenleg a labdarúgó Lionel Messi után a második legkedveltebb sportoló a hazájában.

Liam Lawson lefokozása minden kétséget kizáróan megerősíti, hogy a Red Bullnál nincs kegyelem Rekordgyorsasággal szabadult meg a múlt év végén szerződtetett versenyzőjétől a Red Bull Forma-1-es csapata. A lépést, amely miatt az istálló vezetésének kínos kérdésekre kell majd megkeresnie a választ, brutálisnak, megalázónak is mondják.

Az Alpine januárban jutott megállapodásra a Williamsszel a kölcsönvételéről, azóta tartalékversenyzői pozícióban várta az adódó lehetőséget Colapinto. Sajtóértesülései szerint Briatore már a szezonkezdet előtt megpróbálta elérni, hogy ő versenyezzen, de a csapat végül Doohannel vágott neki a sorozatnak. Az ötszörös ausztrál MotoGP-világbajnok, Mick Doohan fiának az eddigi hat versenyen csak villanásai voltak, pontot nem szerzett, ráadásul kétszer csúnyán össze is törte az autóját. Először az esős Ausztrál Nagydíj első körében balesetezett, aztán Japánban: az egyik szabadedzésen nagy sebességgel csapódott a gumifalba, miután elfelejtette kikapcsolni a DRS-t. A múlt hétvégi, Miami Nagydíj is az első körben ért véget számára, miután összeütközött Liam Lawsonnal.

Feloldhatatlan ellentét

Oakest, az alacsonyabb kategóriákban szereplő Hitech vezetőjét tavaly nyáron szerződtette az Alpine, Briatore győzte meg, hogy csatlakozzon az istállóhoz. Sajtóértesülések szerint eleinte jó volt köztük a kapcsolat, de abban, hogy kit lenne jobb Gasly mellett versenyeztetni, nem volt közöttük egyetértés.

Oakes többször védelmébe vette Doohant, akire egyre nagyobb nyomás nehezedett, nem zajlott le úgy sajtótájékoztató, interjú, hogy ne kérdezték volna arról, mennyire látja biztosnak a pozícióját. A csapatfőnök még Miamiban is úgy nyilatkozott, hogy az ausztrált versenyeztetik tovább, bár egyre sokasodtak a jelek, amelyek Colapinto érkezését vetítették előre.

Oliver Oakes és Flavio Briatore AFP / NurPhoto / Jakub Porzycki

Ilyen volt például az az interjú, amelyet az egyik szponzora, az YPF nevű energiaipari vállalat elnöke adott egy tévécsatornának. A beszélgetés közben többször is megkérdezték tőle, hogy a versenyző mikor mutatkozhat be az F1-ben, ő pedig újra és újra azt válaszolta, hogy nem tudja. Aztán amikor azt hitte, hogy már nincs adásban, csak belemondta a mikrofonba, hogy Imolában, de a műsor még akkor is ment, csak már nem őt mutatták a képernyőn.

A The Times szerint Doohannel már a futam után közölték, hogy a két hét múlva esedékese Emilia-romagnai Nagydíjon már Colapinto ül majd az autójában. Oakes – aki nagy valószínűséggel azért mondott le, mert úgy érezte, hogy átnyúltak fölötte – le is mondta az aktuális médiakötelezettségeiket, amit akkor azzal magyarázott, hogy megváltoztak az utazási terveik.

Briatore újra a reflektorfényben

Oakesé a legújabb név az elmúlt időszakban a csapattól távozók hosszú sorában. A változások 2023 júliusában kezdődtek az Alpine vezérigazgatójának, Laurent Rossinak a távozásával, aki az év elején nyilvánosan bírálta az istállót, mondván, az elkövetett hibák miatt amatőrnek tűnik. Alig több mint egy héttel később Otmar Szafnauer csapatfőnök távozásának hírét erősítették meg (őt Bruno Famin váltotta, akinek helyére Oakes érkezett), vele egy időben Pat Fry technikai igazgató és Alan Permane sportigazgató is lelépett. Idén márciusban további két újabb fontos szakember hagyta el az Alpine-t: a technikai igazgató, Matt Harman és az aerodinamikai fejlesztésekért felelős vezető, Dirk de Beer.

A saját feladatai megtartása mellett Oakes munkáját egyelőre Flavio Briatore veszi át, aki tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz. Ahogy akkor fogalmazott, azért hívták, mert a Renault-utód istálló „szarban volt”. A visszatérése a paddockba sokakat megdöbbentett, hiszen korábban örökre eltiltották attól, hogy bármilyen szerepet vállaljon a sorozatban, igaz, a döntést egy bíróság később módosította, így ennek jogilag már több mint egy évtizede nem lett volna akadálya.

A nagy tapasztalattal bíró sportvezetőt – akinek csapataiban, a Benettonban és a Renault-ban Michael Schumacher és Fernando Alonso világbajnok lett – a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történtek miatt zárták ki az F1-ből. Kiderült ugyanis, hogy ő és Pat Symonds vezető mérnök arra utasította Nelson Piquet Jr.-t, hogy szándékosan vezesse falnak az autóját, így segítve győzelemhez a csapattársát, Alonsót.

Van visszaút?

Az Alpine közlése szerint Colapinto a következő öt futamon versenyez majd, a döntést a júliusi Brit Nagydíj előtt vizsgálják majd felül. Doohan addig visszatér korábbi posztjára: ismét tartalék lesz.

Az ausztrál a bejelentés után azt nyilatkozta, nagyon büszke magára azért, hogy valóra válthatta élete álmát, és az F1-ben versenyezhetett, amiért örökké hálás lesz az Alpine-nak. „A legutóbbi fejezetet természetesen nehéz megemészteni, hiszen profiként nyilván versenyezni szeretnék. Ezzel együtt értékelem a csapat bizalmát és elkötelezettségét. Hosszú távú célokat tűztünk ki magunk elé, én pedig továbbra is a lehető legtöbbet fogom nyújtani, hogy segítsem elérni őket.”

Jack Doohan AFP / Nurphoto / Alessio Morgese / Hasan Bratic

Colapinto ugyanakkor arról beszélt, hogy bár december óta nem versenyzett, igyekezett „éles” maradni, és mindent megtesz azért, hogy a legjobb eredményeket hozza ki magából.

Az argentinnak gyorsan kell akklimatizálódnia, mert a jövő hétvégével kezdődően egymás után három verseny szerepel a naptárban: Imola után rögtön Monacóba, aztán Spanyolországba utazik a mezőny. Azt követően még Kanadában és Ausztriában lesz lehetősége bizonyítani.

A Sky Sports szerint akkor sem valószínű, hogy Doohan visszatérhet, ha Colapinto nem tudja meggyőzni a csapatvezetést arról, hogy ő számukra az ideális versenyző. Ebben az esetben nagyobb esélye annak, hogy a másik tartalékot, az észt Paul Aront veti be az Alpine.