[{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánynak nincs terve arra, mi történik, ha nem sikerül megállapodni a britekkel.","shortLead":"A képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy a kormánynak nincs terve arra, mi történik, ha nem sikerül megállapodni...","id":"20180920_Az_Orszaggyules_ele_vinne_a_Brexit_ugyet_Ungar_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3472af-30d1-4e24-92cf-85a5fab97455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Az_Orszaggyules_ele_vinne_a_Brexit_ugyet_Ungar_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:45","title":"Az Országgyűlés elé vinné a Brexit ügyét Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha jól értjük.","shortLead":"Ha jól értjük.","id":"20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b51993-3831-4e3e-808e-5503b4fcd4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:48","title":"Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","shortLead":"A férfit kommandósok fogták el, de csak egy öngyújtót találtak nála. ","id":"20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca66ad77-6e49-46db-85d3-878fe72a23d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Pecsi_iskolanal_fenyegetozott_egy_ferfi_kommandosok_fogtak_el","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:46","title":"Pécsi iskolánál fenyegetőzött egy férfi, kommandósok fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","shortLead":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","id":"20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75e994-4106-4d03-b227-59c104efd72f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:00","title":"Ed Sheeran lesz a Sziget nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pénteki után hétfőn újabb hidegfront érkezik. ","shortLead":"A pénteki után hétfőn újabb hidegfront érkezik. ","id":"20180921_20_fokot_hulhet_a_levego_jovo_hetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b37187-25ba-4e0a-ab67-77501d380f24","keywords":null,"link":"/elet/20180921_20_fokot_hulhet_a_levego_jovo_hetre","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:21","title":"20 fokot hűlhet a levegő jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","shortLead":"A politikus szerint a kormányfő félelemből nem mer csatlakozni az Európai Ügyészséghez.","id":"20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b15e6a0-f3d1-4751-bf0a-9e86a71fa574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075b8d2c-4f3b-4a09-8c8a-609875420de0","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Hadhazy_Orbannak_van_felnivaloja","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:18","title":"Hadházy: Orbánnak van félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149315bd-f5ca-4d5b-b35b-2b4153173b59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy gyerek meghalt, egy gyerek és egy nő súlyosan megsérült. ","shortLead":"Négy gyerek meghalt, egy gyerek és egy nő súlyosan megsérült. ","id":"20180920_Teherbicikli_utkozott_vonattal_Hollandiaban_gyerekek_haltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149315bd-f5ca-4d5b-b35b-2b4153173b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc04044-503e-4520-a506-1b69cb178ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Teherbicikli_utkozott_vonattal_Hollandiaban_gyerekek_haltak_meg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:10","title":"Teherbicikli ütközött vonattal Hollandiában, gyerekek haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]