Hosszú és kimerítő interjút közölt a héten a magát politikai hobbistaként számon tartó Jeszenszky Zsolttal, az Echo Tv Keménymag című műsorának állandó vendégével, a DJ-szövetség elnökével a 24.hu. Az interjú egy pontján szóba került a nagy vihart kavaró Billy Elliot előadás, illetve az, hogy az Operaház-igazgató Ókovács Szilveszter felesége, Máthé Zsuzsa nyílt levélben ítélte el Jeszenszkyt a Billy Elliot előadásról megfogalmazott véleménye miatt, többek közöt azt írva: „De az embert feleségként mégiscsak megérinti, ha férjét egy efféle »kritikus« köpi le, ráadásul nem a tevékenysége vájt fülű, éles szemű követőjeként, hisz opera- vagy balettelőadáson nem találkoztam Önnel az elmúlt években…” Jeszenszky az interjúban azt mondta, szerinte „übergáz, ahogy egy közéleti kérdésben (Ókovács - a szerk.) a feleségével írat egy coelhói magaslatokat/mélységeket ostromló Facebook-posztot”.

Ez volt az a mondat, amely újabb nyílt levél megírásárakésztette Máthé Zsuzsát, aki a Facebookon reagált az elhangzottakra, miután egy félmondat erejéig megszólíttatott:

Az, hogy stilárisan hová sorolja, amit írtam, nem különösebben érdekes, irodalmi babérokra nem törtem, nem is fogok, az Ön stílus(rombolásával) kapcsolatban pedig nekem is megvan a magam véleménye, de ezt most hagyjuk.

Az azonban már fajsúlyosabb probléma, hogy ex katedra kijelenti, hogy nem én írtam, vagy legalábbis nem a saját belátásomból, amit közzétettem, hisz egy efféle „gyöngytyúk”, no pláne egy feleség tán nem is képes önálló gondolatok és szuverén értékítélet alapján leírni húsz összefüggő mondatot, akár hitvesi felindultságból.

Nem, Zsolt, ez nincs így.

Egy nő ugyanis nem biodíszlet (egy konzervatív nő sem), nem szexuális céltábla és nem eszköze a férfiak játszmáinak, hanem önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény, aki maga is igényt formál arra, hogy hangot adjon a véleményének, még ha az adott esetben kellemtelen is.

A női nem egy képviselőjeként ezért kérem, tartsa tiszteletben legalább a szóláshoz-, önálló véleménynyilvánításhoz való jogunkat, mert ez így valóban „übergáz”...