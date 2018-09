Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f623957-f92c-4caa-a449-835df7903fbc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz család kerül utcára május óta, de ez csak a jéghegy csúcsa. Többeknek fogalmuk sincs, hogy mi történik az adósságukkal. Végül marad az ugrás a sötétbe. ","shortLead":"Naponta tíz család kerül utcára május óta, de ez csak a jéghegy csúcsa. Többeknek fogalmuk sincs, hogy mi történik...","id":"20180920_kilakoltatas_hitel_devizahitel_adossag_nemzeti_eszkozkezelo_arverezes_ingatlan_lakas_faktoring_vegrehajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f623957-f92c-4caa-a449-835df7903fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc93b918-0a3c-4c53-a824-80df36532df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_kilakoltatas_hitel_devizahitel_adossag_nemzeti_eszkozkezelo_arverezes_ingatlan_lakas_faktoring_vegrehajtas","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:50","title":"Egy kilakoltatás története: „Rettegés, félelem, megaláztatás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f6f5da-4f1e-40a1-8d02-24ef8441fe90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A színész rengeteget dedikált, egyik rajongója lóháton köszöntötte.","shortLead":"A színész rengeteget dedikált, egyik rajongója lóháton köszöntötte.","id":"20180920_Igy_fogadtak_a_Corvin_Mozinal_Terence_Hillt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f6f5da-4f1e-40a1-8d02-24ef8441fe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c633e25-75b3-4412-87d0-e62383e36bb8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Igy_fogadtak_a_Corvin_Mozinal_Terence_Hillt__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:03","title":"Így fogadták a Corvin Mozinál Terence Hillt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették az áldozatok keresését.","shortLead":"A Viktória-tavon történt szerencsétlenségben az első hírek 42 ember halálról szólnak, de egyelőre felfüggesztették...","id":"20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e886bb-3f71-42da-9c09-0545b2d1c037","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elsullyedt_egy_hajo_Tanzaniaban_300_utas_volt_a_fedelzeten","timestamp":"2018. szeptember. 20. 22:57","title":"Elsüllyedt egy hajó Tanzániában, legalább 400 utas volt a fedélzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","shortLead":"Karbantartás lesz, jó, ha indulás előtt tájékozódik.","id":"20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc45607-44c5-4bb2-ad12-a629d56e2d10","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Rovidebb_utvonalon_jar_a_H6os_HEV_a_hetvegen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 20:51","title":"Rövidebb útvonalon jár a H6-os HÉV a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss vizsgálatának eredményeit. Lesújtóak. ","shortLead":"Egy brüsszeli székhelyű civil környezetvédő szervezet, a „Transport et Environnement” (T&E) tette közzé friss...","id":"20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89855e7d-5f91-49f6-82a8-cc49cc1d0bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Hogy_van_ez_Ma_tobb_dizelauto_fut_Europaban_mint_a_nagy_balhe_kirobbanasa_elott","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:28","title":"Hogy van ez? Ma több dízelautó fut Európában, mint a nagy balhé kirobbanása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","shortLead":"A 2010-es évek legnépszerűbb férfi brit előadóját köszönthetjük jövőre a Sziget fesztivál első napján.","id":"20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75e994-4106-4d03-b227-59c104efd72f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ed_Sheeran_jon_a_Szigetre","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:00","title":"Ed Sheeran lesz a Sziget nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","id":"20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a618-6911-49fb-8977-18a3178808f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:08","title":"Az állami ellátó szerint túl nagy pénzt kértek az ajkai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]