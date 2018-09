Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","shortLead":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","id":"20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b1f61-4e00-4d55-93af-b14bf3fe0feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:03","title":"Vége a találgatásnak: az LG megmutatta 3+2 kamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","shortLead":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","id":"20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f82242-08e9-4428-9bf6-dcebbef2558a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:48","title":"Fideszes polgármester ellen nyomoz a NAV, de ő nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Döntött az UEFA: 2024-ben Németországban rendezik meg az Európa-bajnokságot.","id":"20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9255da0-9767-4b15-9253-5e8ff469be15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nemetorszagban_lesz_a_2024es_fociEb","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:35","title":"Németországban lesz a 2024-es foci-Eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen egyedülálló az országban.","shortLead":"A Scitec Institute for Sport Performance-ban a tanácsadás mellett kutatást és oktatást is végeznek, ami egészen...","id":"20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b033cb0c-80b5-455e-a406-1c20f7990a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b1e332-1629-4652-a20a-dbbf9460770b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Nem_tudja_hogyan_eddzen_vagy_hogyan_taplalkozzon_Most_nyilt_egy_hely_Budapesten_ahol_megmondjak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:00","title":"Nem tudja, hogyan eddzen vagy hogyan táplálkozzon? Most nyílt egy hely Budapesten, ahol megmondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","id":"20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba562b-9d8a-4051-84de-341c5307b0ee","keywords":null,"link":"/elet/20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:04","title":"A házasságtörés nem bűncselekmény többé Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","id":"20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243beef5-2358-4ffe-9efa-37bd193b3065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:32","title":"Részeg teherautó-sofőr ment szembe a forgalommal az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f9e305-1e1a-41bf-9aaa-671369836ef8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christine Blasey Ford a szenátus igazságügyi bizottsága előtt azt mondta: nem politikai céllal hozta nyilvánosságra a történteket. ","shortLead":"Christine Blasey Ford a szenátus igazságügyi bizottsága előtt azt mondta: nem politikai céllal hozta nyilvánosságra...","id":"20180927_En_csak_elmondtam_az_igazsagot__megkezdodott_Kavanaugh_aldozatanak_meghallgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f9e305-1e1a-41bf-9aaa-671369836ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08384f22-bab5-465d-8def-0d606dfe4d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_En_csak_elmondtam_az_igazsagot__megkezdodott_Kavanaugh_aldozatanak_meghallgatasa","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:16","title":"„Én csak elmondtam az igazságot” – vallomást tett Trump főbírójelöltjének feljelentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]