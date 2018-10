Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta a miniszterelnök hétfőn az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.","shortLead":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta...","id":"20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc15d3-a7ce-465e-9932-9bb0f747e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 01. 12:17","title":"Orbán: Idén még több lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","shortLead":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","id":"20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef7c6c-0f69-4022-ada8-8e9595d79463","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","timestamp":"2018. október. 01. 20:45","title":"Amire minden Bud Spencer-rajongó várt: film készül a legnagyobb pofonosztó életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hiába mondta Mészáros Lőrinc másfél éve, hogy ügyesebb, mint a Facebook-alapító Mark Zuckerberg: a Konzum Nyrt felívelésére nehéz más kifejezést találni a gazdasági csodánál. ","shortLead":"Nem hiába mondta Mészáros Lőrinc másfél éve, hogy ügyesebb, mint a Facebook-alapító Mark Zuckerberg: a Konzum Nyrt...","id":"20180930_Zuckerberg_jegyzetelhet_2_milliardos_nyereseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Meszarosbirodalom_ekkove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314d5f9-7215-49d3-afca-c05af0a758db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Zuckerberg_jegyzetelhet_2_milliardos_nyereseggel_zarta_az_elso_felevet_a_Meszarosbirodalom_ekkove","timestamp":"2018. szeptember. 30. 16:58","title":"Zuckerberg jegyzetelhet: 2 milliárdos nyereséggel zárta az első félévet a Mészáros-birodalom ékköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","shortLead":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","id":"20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d5333-f23f-4bfe-a52c-14085dc9306c","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:20","title":"Két európai vezető nem írta alá Walesa köszöntőjét, és az egyik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymillió aláírás helyett 550 ezer jött össze, bár a párt több okból is sikerként értékeli az elmúlt időszakot.","shortLead":"Egymillió aláírás helyett 550 ezer jött össze, bár a párt több okból is sikerként értékeli az elmúlt időszakot.","id":"20181001_Elbukta_a_Jobbik_a_berunios_kezdemenyezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48588a6d-3da8-462f-a034-3937204f811e","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Elbukta_a_Jobbik_a_berunios_kezdemenyezeset","timestamp":"2018. október. 01. 11:05","title":"Elbukta a Jobbik a béruniós kezdeményezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben a szenátus republikánus többségének vezetője váratlanul bejelentette, hogy már a héten voksolnak Kavanaugh jelöltségéről.","shortLead":"Közben a szenátus republikánus többségének vezetője váratlanul bejelentette, hogy már a héten voksolnak Kavanaugh...","id":"20181002_Atfogo_de_gyors_FBIvizsgalatot_szeretne_Trump_a_megvadolt_fobirojeloltje_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae84e5-e144-4b2d-a621-9d0004580087","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Atfogo_de_gyors_FBIvizsgalatot_szeretne_Trump_a_megvadolt_fobirojeloltje_ugyeben","timestamp":"2018. október. 02. 05:55","title":"\"Átfogó, de gyors\" FBI-vizsgálatot szeretne Trump a megvádolt főbírójelöltje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","id":"20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec20d6-4c1b-43ad-9695-64e507a9fc1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","timestamp":"2018. október. 01. 09:41","title":"Dízelautója van? Mutatjuk, mire figyeljen nagyon, ha Olaszországba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]