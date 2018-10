Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","shortLead":"Szabó Tímea szerint a repülőutakkal kapcsolatban több törvénysértés is felmerül.","id":"20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75994254-5a4d-49e3-bf84-7391b5e4544e","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Megkerdeztek_Polt_Petert_indite_nyomozast_Orban_luxusrepulese_miatt","timestamp":"2018. október. 04. 14:14","title":"Megkérdezték Polt Pétert, indít-e nyomozást Orbán luxusrepülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu aszteroida felszínére – jelentette be a japán űrhivatal.","shortLead":"Egy újabb, ezúttal nagyobb, tízkilós leszállóegységet bocsátott szerdán hajnalban a Hajabusza-2 japán űrszonda a Ryugu...","id":"20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c872af07-d809-4578-b632-2de302eb7538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6273cb9e-98d1-433f-aae1-0340dab0f939","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_hajabusza2_urszonda_japan_jaxa_ryugu_mascot_egyseg","timestamp":"2018. október. 03. 22:33","title":"A Hajabusza-2 ledobott egy új kutászdroidot az űrben száguldó aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f822cf7a-ca8f-4955-bd6e-ffdc7f7bdb10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció támogatásával megvádolt szervezetek közölték, értelmezésük szerint rájuk nem vonatkozik a törvény, így nem fizetnek. Az első bevallási határidő már lejárt, de a NAV még egyiküket sem kereste meg.","shortLead":"A migráció támogatásával megvádolt szervezetek közölték, értelmezésük szerint rájuk nem vonatkozik a törvény, így nem...","id":"20181003_Senki_nem_fizetett_meg_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f822cf7a-ca8f-4955-bd6e-ffdc7f7bdb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b676f8-1a74-4d3e-9d61-d620ac17f061","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Senki_nem_fizetett_meg_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 03. 18:07","title":"Nem működik a taktika, senki nem fizetett még bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram nyújtotta nullaszázalékos hitelt az ügyfelek.","shortLead":"Október 4-től minden eddiginél kedvezőbb feltétekkel vehetik fel az lakossági energiahatékonysági hitelprogram...","id":"20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b161616-c168-4e7a-90b0-27740bbcb9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a07641-808d-4624-b650-74009ccd0631","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Matol_gyorsabban_jutnak_a_penzukhoz_az_ujlakastulajdonosok_es_a_lakasszovetkezetek_is","timestamp":"2018. október. 04. 10:08","title":"Mától gyorsabban jutnak a pénzükhöz az újlakás-tulajdonosok és a lakásszövetkezetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a28d090-315d-4bf9-859f-8ea2bf384936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MDF egykori országgyűlési képviselője egy budapesti klinikán hunyt el. 72 éves volt.","shortLead":"Az MDF egykori országgyűlési képviselője egy budapesti klinikán hunyt el. 72 éves volt.","id":"20181003_Meghalt_a_rendszervaltas_kemeny_biraloja_Korosi_Imre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a28d090-315d-4bf9-859f-8ea2bf384936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4acc6c6-6c44-4c5c-a805-1d3aef23cfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Meghalt_a_rendszervaltas_kemeny_biraloja_Korosi_Imre","timestamp":"2018. október. 03. 14:25","title":"Meghalt a rendszerváltás kemény bírálója, Kőrösi Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki jól van és boldog. ","shortLead":"Mindenki jól van és boldog. ","id":"20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce001d2f-b0f9-4001-9332-1a7ebcccc797","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. október. 04. 07:34","title":"Megszületett Kate Hudson harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]