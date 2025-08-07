The Washington Post-vélemény: Feldühítheti a MAGA Orbán-rajongó részét, ha Trump tényleg szembefordul Putyinnal

Der Standard

Lech Wałęsa volt lengyel elnök úgy gondolja, hogy helyre kell állítani a bizalmat a demokrácia iránt, mert főként a közösségi média felbukkanása leleplezte, milyen gyakran hazudnak a politikusok. Emiatt az emberek kiábrándulnak, úgy érzik, hogy őket senki sem képviseli, így elfordulnak a jogállamtól.

A lengyel szocializmus megbuktatásának főhőse, a későbbi Nobel-békedíjas államfő szerint nagy baj, hogy olyan elemek bukkannak fel a politikában, akik másutt mindenütt kudarcot vallottak, viszont sokan emiatt kivonulnak a közéletből. Így azonban megnyílik a terep a populisták előtt.

Kiutat jelentene, ha a választott tisztségviselők legfeljebb két időszakon át láthatnák el megbízatásukat. Akkor pl. Vlagyimir Putyin orosz elnök már nem indíthatta volna meg a háborút. Azután igen fontos lenne a pártoknál a pénzügyi átláthatóság is.

Oroszországgal az a baj, hogy kissé visszamaradt, és még mindig az erőszakban gondolkodik. Kína feni a fogát Tajvanra, Európa viszont egészen más megközelítést alkalmaz. Kérdés, hogy a három közül melyik kerekedik felül. Az EU-val az a baj, hogy a tagok számára hiányzik a közös nevező, mert az egyik oldal a szabadságra építene, a másik a vallási értékekre. De összehozhatná őket talán a védekezés Moszkvával szemben.