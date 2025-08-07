A II. kerület beperli a Mohut, ha nem takarítanak össze a lomtalanítás után
Tavasszal Angyalföldön is ez volt a helyzet, a Mohu szerint a takarítás nem az ő feladata, Őrsi Gergely II. kerületi polgármester azonban ezt másként látja.
Facebook-posztot tett közzé Őrsi Gergely, amelyben arról ír: bár megvan a kerületi lomtalanítás időpontja (szeptember 7-14.), a Mohu nem akarja elvégezni a lomtalanítás utáni takarítást, amit ugyanakkor nem mulaszthatna el. A II. kerület polgármestere közölte: ha mégsem takarít a vállalat, akkor „feljelentjük, összeszedjük mi a hulladékot, és elszállítjuk neki, mint tulajdonosnak”.
A hulladékkoncessziós rendszerben ugyanis a települési hulladék tulajdonjoga a Mohura száll, amint az a kukákba, vagy lomok esetében az utcára kerül. Őrsi szerint ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen.
A polgármester felidézi, hogy már tavaly óta jelentek meg helyenként egészen elképesztő forgatókönyvek a MOHU budapesti „lomtalanításreformjáról”. „Volt például olyan elképzelésük, hogy városrészenként néhány lomtalanító pontra kell elvinnie mindenkinek személyesen a lakásokból a lomokat”.
Szerinte egyelőre az látható, hogy a lomtalanítással járó takarítási feladatokat nem érzi magáénak a Mohu, így a közterületek takarítását megpróbálja kifizettetni a városrészekkel. Ezzel a lépéssel „újabb közszolgáltatás minőségét rontja le az állam, és újra forrást próbál elvonni az önkormányzatoktól” – mondja Őrsi, de szerinte a legfőbb probléma az, hogy nem a rendezettebb és gördülékenyebb lomtalanításon dolgoznak, hanem a felelősség és a feladat tologatása zajlik.
Márciusban a 13. kerületi lomtalanítás után – a korábbi évek gyakorlatával szemben – nem volt hajlandó takarítani a Mohu, szerintük ez az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Az önkormányzat akkori közlése szerint a korábbi években mindig úgy végezték a lomtalanítást, hogy utána megtisztították a közterületeket, nem maradt például üveg- és fémtörmelék az aszfalton.
A MOHU a tájékoztatójában azt is felsorolta, mit nem fog elszállítani a lomtalanítás során: papír, műanyag, fém, textil, zöldhulladék, ruhanemű, elektromos hulladék, bontási és építési hulladék és autógumi.
