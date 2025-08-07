A II. kerület beperli a Mohut, ha nem takarítanak össze a lomtalanítás után

Facebook-posztot tett közzé Őrsi Gergely, amelyben arról ír: bár megvan a kerületi lomtalanítás időpontja (szeptember 7-14.), a Mohu nem akarja elvégezni a lomtalanítás utáni takarítást, amit ugyanakkor nem mulaszthatna el. A II. kerület polgármestere közölte: ha mégsem takarít a vállalat, akkor „feljelentjük, összeszedjük mi a hulladékot, és elszállítjuk neki, mint tulajdonosnak”.

A hulladékkoncessziós rendszerben ugyanis a települési hulladék tulajdonjoga a Mohura száll, amint az a kukákba, vagy lomok esetében az utcára kerül. Őrsi szerint ha azt nem szállítja el, és nem takarít össze a hulladék elszállítását követően, vagyis a közterületen hagyja a tulajdonába került hulladékot, akkor vét a hulladékgazdálkodás rendje ellen.

Őrsi Gergely Megvan a lomtalanítás időpontja, de a MOHU MOL nem akarja elvégezni a takarítást! Így vagy úgy, de megoldjuk! Nem mulaszthatja el a MOHU MOL a lomtalanítással járó takarítás elvégzését! – Ha mégsem…

A polgármester felidézi, hogy már tavaly óta jelentek meg helyenként egészen elképesztő forgatókönyvek a MOHU budapesti „lomtalanításreformjáról”. „Volt például olyan elképzelésük, hogy városrészenként néhány lomtalanító pontra kell elvinnie mindenkinek személyesen a lakásokból a lomokat”.

Szerinte egyelőre az látható, hogy a lomtalanítással járó takarítási feladatokat nem érzi magáénak a Mohu, így a közterületek takarítását megpróbálja kifizettetni a városrészekkel. Ezzel a lépéssel „újabb közszolgáltatás minőségét rontja le az állam, és újra forrást próbál elvonni az önkormányzatoktól” – mondja Őrsi, de szerinte a legfőbb probléma az, hogy nem a rendezettebb és gördülékenyebb lomtalanításon dolgoznak, hanem a felelősség és a feladat tologatása zajlik.

Márciusban a 13. kerületi lomtalanítás után – a korábbi évek gyakorlatával szemben – nem volt hajlandó takarítani a Mohu, szerintük ez az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Az önkormányzat akkori közlése szerint a korábbi években mindig úgy végezték a lomtalanítást, hogy utána megtisztították a közterületeket, nem maradt például üveg- és fémtörmelék az aszfalton.

A MOHU a tájékoztatójában azt is felsorolta, mit nem fog elszállítani a lomtalanítás során: papír, műanyag, fém, textil, zöldhulladék, ruhanemű, elektromos hulladék, bontási és építési hulladék és autógumi.

A Mohu tavaly úgy akarta módosítani a fővárosi lomtalanítás szabályait, hogy ne lehessen bárhova kihelyezni a lomokat, hanem gyűjtőpontos rendszerben, egy előre meghatározott helyre kelljen azokat gyűjteni, ahonnan aztán elszállítják őket.

A fővárosi és kerületi politikusok ellenállása miatt a terv meghiúsult, így a dolgok mostani állása szerint idén és jövőre még a hagyományos rendszerben gyűjtik a fővárosban a hulladékot.