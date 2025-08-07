HVG Top 50: Gigantikus árbevétel-visszaesés az MVM-nél, a legnagyobb ugrás egy eddig ismeretlen cégé

2024 az az év, aminek a végén még a kormányfő is elismerte, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzelte. Elismerte, de persze csak a maga módján: azzal, hogy a következő, a 2025-ös évre ígérte a repülőrajtot a magyar gazdaságnak. A repülőrajt természetesen azóta is várat magára – ma már csak humoristák emlegetik, mindig biztos tapsot hozó poénként –, éppen a múlt héten tette közzé a KSH, hogy az idei év első hat hónapjában egy fikarcnyit sem nőtt a magyar GDP.

Azt pedig, hogy a 2024-es évet illetően is megalapozatlan volt a korábbi kincstári optimizmus, a HVG friss nagyvállalati rangsora is igazolja: csupán másfél százalékkal nőtt tavaly az 50 legnagyobb magyarországi cég árbevétele. És, ha már a kormányzati reményeknél tartunk, nem lehet nem észrevenni, hogy a legfőbb visszahúzó ágazat éppen az Orbánék által húzóágazattá kinevezett autóipar volt.

Az 50 magyar élvállalat közötti tizenegy autó-, autóalkatrész- és autóakkumulátor-gyártó árbevétele közel 7 százalékkal csökkent. A legnagyobb summával a Samsung SDI Magyarország Zrt.-é (a 4. helyen áll a rangsorban), a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-é (5.) és a Magyar Suzuki Zrt.-é (13.), rendre 495, 232 és 178 milliárd forinttal nőtt. Az érem másik oldala: a HVG Top 50-ben szereplő nem autóipari cégek forgalma eközben bő 4 százalékkal nagyobb volt, mint egy évvel korábban.