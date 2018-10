Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201840_dolomit_novekedhet_azorbanbanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94e8af6-7e61-4811-b08e-79260c74bbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb97ac-815e-4f5b-a5e6-0846b7969763","keywords":null,"link":"/kkv/201840_dolomit_novekedhet_azorbanbanya","timestamp":"2018. október. 06. 08:00","title":"Növekedhet a tulajdonosoknak milliárdokat hozó Orbán-bánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","shortLead":"Új helyre költözött a pilisborosjenői iskola, csak éppen az új épületnél se közvilágítás, se zebra nincsen.","id":"20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbea93ee-776c-4985-a70e-9c8b37ba1bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c3b9c-a843-4f48-8e31-f71300e7bee6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Eletveszelyes_megkozeliteni_az_uj_pilisborosjenoi_iskolat","timestamp":"2018. október. 05. 19:59","title":"Életveszélyes megközelíteni az új pilisborosjenői iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes keresések toplistáját.","shortLead":"Bár a hírességek élete izgalmasnak tűnik, jobban járunk, ha nem kutakodunk utánuk a neten. A McAfee kiadta a veszélyes...","id":"20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a5ed9-3d31-4b09-ba0b-74c1c9aea66f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_legveszelyesebb_celeb_kereses_top_10_lista_mcafee_felmeres_virusos_oldalak","timestamp":"2018. október. 05. 11:03","title":"Ha jót akar, ne keressen rá ezekre a hírességekre a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","shortLead":"Ehet egy medve túl sok lazacot? Az alaszkai vadonban biztos nem. ","id":"20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf7124f-5e32-4c1d-ae70-30be740db19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21604415-2b51-4ffc-ac50-ec1dbb5dba3a","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Szavazzon_a_legkoverebb_medvere_meg_a_teli_almuk_elott","timestamp":"2018. október. 05. 15:00","title":"Melyikük a legkövérebb medve? Szavazzon még a téli álmuk előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható probléma idehaza több száz internetezőt érint, de nem kizárt, hogy ennél jóval nagyobb a baj. ","shortLead":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható...","id":"20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8547e-03a4-4742-ad31-f3386a88997d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","timestamp":"2018. október. 04. 17:53","title":"Nagy gond van 1600 magyar routerével, átvehetik felettük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi Tibor fogja teljesíteni. Ennek apropóján kérdeztük a DJ-műsorvezetőt arról, hogyan tudta becserkészni a világsztárokat Maradonától Bush elnökig, hogyan tudta lezáratni egy kissrác kedvéért a fél Budapestet, és mit mondott neki Kádár, miután parodizálta a pártfőtitkárt.","shortLead":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi...","id":"20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aca4d0-a732-446d-a423-a633c682a30d","keywords":null,"link":"/elet/20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","timestamp":"2018. október. 04. 20:00","title":"„Ó, semmi, aludj tovább, csak a Fehér Ház” – interjú Dévényi Tiborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","shortLead":"Az autó sofőrje a helyszínen meghalt, a vonaton senki nem sérült meg.","id":"20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=640b8e3a-e9e9-4d62-a447-4375dfb075aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca65e28-650c-4f53-81e6-b0e192faf1dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Auto_es_vonat_utkozott_Bajanal__fotok","timestamp":"2018. október. 05. 16:58","title":"Autó és vonat ütközött Bajánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]