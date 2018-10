Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kinevezését heves vita előzte meg.","shortLead":"Kinevezését heves vita előzte meg.","id":"20181007_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18bd66d-04cc-4701-b077-1863b45f716a","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_USA","timestamp":"2018. október. 07. 08:34","title":"Már esküt is tett Brett Kavanaugh, ő lett az USA 114. alkotmánybírája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"elet","description":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él a Manhattan szívében fekvő 341 hektáros területen.","shortLead":"Mókuscenzus kezdődött szombaton a New York-i Central Parkban annak kiderítésére, hogy hány bozontos farkú rágcsáló él...","id":"20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2df214-62f3-42c6-8e82-ff7eac37958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0e8d07-a5f2-4a58-a80c-51bc0c98be93","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Mokusnepszamlalast_tartanak_a_Central_Parkban","timestamp":"2018. október. 06. 21:31","title":"Mókusnépszámlálást tartanak a Central Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","shortLead":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","id":"20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859daea7-d950-4b86-bdd8-d3ea4ddfcb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","timestamp":"2018. október. 08. 15:03","title":"A puding próbája: így fogadták a vásárlók az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2debfb-24f3-4914-b3e1-a3ae576ed4c4","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","timestamp":"2018. október. 07. 09:17","title":"Elég fura posztot tolt Fluor Tomi Erdoganról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületben történt a rongálás.","shortLead":"A VII. kerületben történt a rongálás.","id":"20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab69b5a-6e40-422b-9dda-2a091157e8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","timestamp":"2018. október. 07. 08:58","title":"31 autó visszapillantóját rúgta le a fővárosban, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eaf17e-2999-415d-8ad3-9ef956431c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_microsoft_windows_10_oszi_frissites_visszavonas_facebook_messenger_uj_kinezet_orvosi_nobel_dij_fekete_lyukak_sotet_anyag_tp_link_routerek_sebezhetoseg","timestamp":"2018. október. 07. 12:00","title":"Ez történt: leállították a nagy Windows-frissítést, miután sokaknál letörölt mindent a PC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent - közölte a bajor főváros rendőrsége vasárnap, a világ legnagyobb sörfesztiváljának zárónapján.","shortLead":"Nyugodt és békés volt idén a müncheni Oktoberfest, a regisztrált szabálysértések és bűncselekmények száma csökkent...","id":"20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f562e-6ac3-47cd-90b5-dfee3ee97ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d566e-9cb6-481a-ab9e-75e88b331421","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Erdekes_adatok_az_idei_Oktoberfestrol","timestamp":"2018. október. 07. 20:15","title":"Érdekes adatok az idei Oktoberfestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]