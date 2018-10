Alig hirdették ki a brit főváros ikonikus rendezvényhelyén, a Roundhouse-ban a kontinensek bárjainak toplistáját, máris kiderült, a győztes minden bizonnyal a legrövidebb ideig birtokolja a number one címet.

Az elismert bártender és koktélszakértő, Ryan Chetiyawardana által 2014-ben nyitott Dandelyan rövid idő alatt kimagasló sikereket ért el. Először 2015-ben szerepelt a The World's Best Bars listáján, az 50. helyen, míg 2016-ban nagy lendülettel a 3. helyre ugrott előre. Tavaly pedig a szintén londoni első helyezett, a patinás Hotel Savoy American Bar mögé került a 2. helyre. A 2018-as Világ legjobb bárja cím elnyerését követő eufórikus ünneplésbe – a legfrissebb külföldi hírek szerint – máris realisztikus felhangok keverednek. Ugyanis az alapító (Ryan Chetiyawardana), a bárvilágban közismerten csak Mr. Lyan, az Instagramon bejelentette, hogy úgy tervezte, megünnepelik a bárja negyedik születésnapját, de helyette úgy döntött, valami mást, újat hoznak létre, s bezárják a Dandelyant. A pontos időpontot egyelőre nem közölte, de nagyon úgy tűnik, jó lesz igyekezni annak, aki az idei világelső londoni bárban akar magának koktélt kevertetni.

© Facebook

A 2018-as második legjobb bárról is érdemes néhány szót ejteni. A mostani ezüstérmes, az American Bar – 1903-ban nyílt a Savoy Hotelben – 2011 óta szerepel a világ top 50-es bárlistáján. Többször is ott volt már a legjobb tízben. Legnagyobb sikerét pedig tavaly érte el, amikor a top-50 győzteseként a világ legjobb bárja lett a magyar felmenőkkel rendelkező, nyitrai születésű Erik Lőrincz vezérletével. Erik 2010 óta volt az American Bar vezető mixere, de pár hónapja úgy döntött, megválik a tekintélyes helytől és saját bárt hoz létre. Azt nem mondjuk, hogy biztosan ez az oka, de tény, hogy az American Bar az idén visszacsúszott a 2. helyre.

© Fairmont.com/Facebook

A top 50 további listavezetői a tízes élmezőnyben: 3. Manhattan (Szingapúr) 4. The NoMad (New York, USA) 5. Connaught Bar (London, Egyesült Királyság) 6. Bar Termini (London, Egyesült Királyság) 7. The Clumsies (Athén, Görögország) 8. Atlas (Szingapúr) 9. Dante (New York, USA) 10. The Old Man (Hongkong, Kína).

© Facebook

Elég egyértelmű, hogy a világ bártérképén továbbra is London a legjobban pozicionált. Egyébként az Egyesült Királyság és az USA is 10-10 bárral szerepel az 50-es toplistán, amelyre összesen 20 ország 26 városának bárjai kerültek fel. Természetesen mi még mindig hiányérzettel küzdünk sok európai országhoz hasonlóan, mivel magyar az idén sem szerepel a világ legjobb félszáz bárja között. Lennének tippjeink.