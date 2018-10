Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","shortLead":"Az elnök még abban sem biztos, hogy az embernek bármi köze lenne a globális felmelegedéshez.","id":"20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b184d-b10a-4225-b065-a75b349afb66","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Trump_szerint_megsem_atveres_a_klimavaltozas_de_elobbutobb_a_folyamat_magatol_visszafordul","timestamp":"2018. október. 15. 11:19","title":"Trump szerint mégsem átverés a klímaváltozás, de előbb-utóbb a folyamat magától visszafordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec573ece-ad3b-4f93-9f95-919d342f02e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda érdekességeket lehet látni akár egy magyarországi autókereskedés környékén is.","shortLead":"Micsoda érdekességeket lehet látni akár egy magyarországi autókereskedés környékén is.","id":"20181015_mercedes_maybach_s_560","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec573ece-ad3b-4f93-9f95-919d342f02e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d52a34-da95-4a68-8d96-4e3fc319abd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_mercedes_maybach_s_560","timestamp":"2018. október. 16. 04:09","title":"Nagyjából 500 millió forintnyi Mercedes-Maybach parkol ezen a pesti mezőn - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más személyes adata is rossz kezekbe került. ","shortLead":"A Pentagon alvállalkozóját ért hackertámadás miatt az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottainak hitelkártya és más...","id":"20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd05a598-63be-4a70-83e0-f9363651dd68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_pentagon_amerikai_vedelmi_miniszterium_hackertamadas_szemelyes_adat_hitelkartya_adatok_adatlopas_adatvesztes_fegyverrendszer","timestamp":"2018. október. 15. 21:33","title":"Csak most vette észre a Pentagon, hogy hónapokkal ezelőtt ellopták 30 ezer katonájuk személyes adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrán vendégmunkások laknak a nagysimonyi általános iskola épületében.\r

","shortLead":"Ukrán vendégmunkások laknak a nagysimonyi általános iskola épületében.\r

","id":"20181016_Munkasszallova_alakitottak_az_iskolat_egy_vasi_faluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7a555-ce69-4c6b-9840-d9975efae717","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Munkasszallova_alakitottak_az_iskolat_egy_vasi_faluban","timestamp":"2018. október. 16. 12:28","title":"Munkásszállóvá alakították az iskolát egy vasi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás jöhet a sörpiacon. ","shortLead":"A klímaváltozással járó hőhullámok és szárazságok az árpának sem tesznek jót. Ha így megy tovább, brutális drágulás...","id":"20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a3ec3-2149-4f2c-8e0a-2fe7a5d2eb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_sor_klimavaltozas_arpa_arpamez_sorarak_szarazsag_hohullam","timestamp":"2018. október. 15. 21:50","title":"Drasztikusan emelkedhet a sör ára, és ennek is a klímaváltozáshoz van köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz pozícióra is keresnek embereket.","shortLead":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz...","id":"20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd6991-9eba-49b9-b49c-79980c429830","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","timestamp":"2018. október. 15. 17:07","title":"A kórház bejárata melletti óriástáblán keres műtőssegédet, szakápolót és kazánfűtőt a Péterfy kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","shortLead":"Öt óra alatt 160-180 milliméter eső hullott, teljes falvak kerültek víz alá. ","id":"20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0beb9c40-d490-4bf2-b0b1-e406020d1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fd02fd-8741-42c1-973b-2d93322a606f","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Egy_ejszaka_alatt_valsaghelyzet_alakult_ki_DelFranciaorszagban_hatan_meghaltak_az_aradasokban","timestamp":"2018. október. 15. 11:55","title":"Egy éjszaka alatt válsághelyzet alakult ki Dél-Franciaországban, hatan meghaltak az áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fafda1a-4351-460c-9541-cc821cac28b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig huszonnégy órával az után, hogy Bánki Erik beadta a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséről, már át is nyomták a javaslatot a parlamenten. Kövesse velünk az ülés eseményeit!","shortLead":"Alig huszonnégy órával az után, hogy Bánki Erik beadta a javaslatot a lakástakarékok állami támogatásának...","id":"20181016_Dont_a_parlament_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fafda1a-4351-460c-9541-cc821cac28b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09557bfa-a049-49a7-a9b3-c79c40665e78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Dont_a_parlament_a_lakastakarekok_allami_tamogatasanak_megszunteteserol__percrol_percre","timestamp":"2018. október. 16. 09:19","title":"Megszüntette a parlament a lakástakarékok állami támogatását - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]