Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi viszont igen.","shortLead":"Mi viszont igen.","id":"20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8447510-6e99-41b0-897c-ce45968b682c","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Az_LMP_feljeleni_Meszaros_cegcsoportjat_de_az_MTI_errol_nem_ad_hirt","timestamp":"2018. október. 18. 15:19","title":"Az LMP feljelenti Mészáros cégcsoportját, de az MTI erről nem ad hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f478e69-c742-4f90-8216-986308c8caa8","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem zárja ki, hogy demokrata színekben elinduljon a 2020-as elnökválasztáson Michael Bloomberg médiamogul, aki 2008 óta mindig kacérkodott a gondolattal, de végül mégsem cselekedett. Most viszont szerinte helyre kellene állítani a fékeknek és az ellensúlyoknak Donald Trump által meggyöngített rendszerét. ","shortLead":"Nem zárja ki, hogy demokrata színekben elinduljon a 2020-as elnökválasztáson Michael Bloomberg médiamogul, aki 2008 óta...","id":"20181017_A_milliardos_aki_kepes_lehet_megallitani_Donald_Trumpot__ha_akarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f478e69-c742-4f90-8216-986308c8caa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a65158-8906-46cf-915e-29ac9128cbdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_A_milliardos_aki_kepes_lehet_megallitani_Donald_Trumpot__ha_akarja","timestamp":"2018. október. 17. 15:00","title":"A milliárdos, aki képes megállítani Donald Trumpot. Ha akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","shortLead":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","id":"20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca6e5b-3bf7-49af-8ff1-e38b0ab739c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 17. 07:48","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: mit tudott a szaúdi koronaherceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon. A betegséget egy halott állaton fedezték fel.","shortLead":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon...","id":"20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f922c-95ad-4b4d-baf2-5448cb627b7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 18. 12:53","title":"Újra felütötte a fejét a kergemarhakór Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji városát.","shortLead":"Régészek találtak rá arra a feliratra, ami szerint évszázadok óta rosszul tudjuk, mikor pusztította el a Vezúv Pompeji...","id":"20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2a89ce-640f-4d40-92df-f27690a83569","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Szenzacios_felfedezes_nem_is_akkor_pusztult_el_Pompeji_mint_evszazadokig_gondoltuk","timestamp":"2018. október. 17. 11:50","title":"Szenzációs felfedezés: nem is akkor pusztult el Pompeji, mint évszázadokig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fecf8c-b9dc-4914-9d5f-42d3c95846cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Orion Span már 2022-ben megnyitná a szállást a vendégek előtt, a hotelbe pedig már többen foglaltak is maguknak egy utazást.","shortLead":"Az amerikai Orion Span már 2022-ben megnyitná a szállást a vendégek előtt, a hotelbe pedig már többen foglaltak is...","id":"20181017_urhotel_orion_span_aurora_station_luxus_urhotel_urturizmus_nyaralas_az_urben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0fecf8c-b9dc-4914-9d5f-42d3c95846cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae96179b-74bc-4ef3-9ef8-724178422f62","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_urhotel_orion_span_aurora_station_luxus_urhotel_urturizmus_nyaralas_az_urben","timestamp":"2018. október. 17. 14:33","title":"Videó: Így néz majd ki a világ első luxusűrhotele, ahol 216 millió forint lesz egy éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több, mint 133 milliárd dollár fordul meg a világ legnagyobb feketepiacán, amely sokszor a szó szoros értelmében bombaüzletet jelent. Olyan terrorszervezetek, mint a Boko Haram vagy régebben az Iszlám Állam ebből szerezték és szerzik a fennmaradásukhoz szüksége dollármilliókat vagy éppen -milliárdokat.","shortLead":"Több, mint 133 milliárd dollár fordul meg a világ legnagyobb feketepiacán, amely sokszor a szó szoros értelmében...","id":"20181017_Bombauzlet_az_olaj_feketepiaca_de_kinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f7459c-78d3-4ebe-9084-47635134ba50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bombauzlet_az_olaj_feketepiaca_de_kinek","timestamp":"2018. október. 17. 06:44","title":"Bombaüzlet az olaj feketepiaca, de kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]