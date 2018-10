Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe viszont egy tekintetmágnes divatterepjáró lehet a miénk.","shortLead":"A trendi külsőt nemcsak a kasszánál kell megfizetnünk, hanem a praktikum oltárán is áldoznunk kell miatta. Cserébe...","id":"20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a666f0a-4459-4c74-9815-1a122470893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7d4c6f-fb58-4aeb-9830-28ebd72269b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_a_divat_ara_teszteltuk_az_uj_bmw_x4et_x3_suv_sav_kupe_divatterepjaro_dizel_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"A divat ára: teszteltük az új BMW X4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","shortLead":"Hét és fél év börtönt kaptak a Buda-Cash ügy vádlottai, nem jogerősen.","id":"20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c78f0add-2e56-421a-b0d8-52da5ac7113a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df006652-9b4c-40ef-98c4-2e6dbe3acc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181019_Bortonre_es_vagyonelkobzasra_iteltek_a_BudaCashbotrany_vadlottait","timestamp":"2018. október. 19. 11:23","title":"Börtönre és vagyonelkobzásra ítélték a Buda-Cash-botrány vádlottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár káros is lehet. ","shortLead":"Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a fekete fagyi és társai ügyében – szerintük ez akár...","id":"20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3741fb2d-872b-48b7-bdea-b01bb545717e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bead9e-d462-42ab-9ff2-b9860e35cc57","keywords":null,"link":"/elet/20181019_A_Nebih_nem_ult_fel_a_feketekajatrendnek","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"A Nébih nem ült fel a feketekaja-trendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából másfél másodperc van, bármit is cselekedni, persze a többi autósra is figyelve. ","shortLead":"Nagyjából másfél másodperc van, bármit is cselekedni, persze a többi autósra is figyelve. ","id":"20181019_szemben_forgalommal_video_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba22c76e-721b-4b77-9384-e4ff4e2e4374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07da9b2-9cbe-4fa1-9544-2eb48ab1c633","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_szemben_forgalommal_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 19. 12:24","title":"Ilyen a pillanat, amikor szemből jönnek az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, az adatokat viszont nem valamely bank, hanem maga a kártya tárolja. ","shortLead":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik...","id":"20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a125c500-a289-4327-ae67-6d04950d181d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","timestamp":"2018. október. 19. 14:33","title":"Egy francia nagy bank már teszteli a jövő bankkártyáját, ezt öröm lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","shortLead":"Két évet nyernek a tulajdonosok.","id":"20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d2dcb-3273-4d40-bc90-c787ee581816","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Nem_kell_rohanni_a_kutak_bejelentesevel_valtozik_a_hatarido","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Nem kell rohanni a kutak bejelentésével, változik a határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12fc876-98d6-4021-a42a-91b0c4183410","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton hajnalban szenvedett autóbalesetet egy férfi Csopakon, akinek egyáltalán nem lett volna szabad a volánhoz ülni.","shortLead":"Szombaton hajnalban szenvedett autóbalesetet egy férfi Csopakon, akinek egyáltalán nem lett volna szabad a volánhoz...","id":"20181021_Jogsi_nelkul_reszegen_bekabitozva_csapodott_a_fanak_autojaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12fc876-98d6-4021-a42a-91b0c4183410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f12e263-7543-41dc-8e29-61aa9b0dd4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Jogsi_nelkul_reszegen_bekabitozva_csapodott_a_fanak_autojaval","timestamp":"2018. október. 21. 10:23","title":"Jogsi nélkül, részegen, bekábítózva csapódott a fának autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]