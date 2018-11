Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","shortLead":"A szakértő szerint a republikánus elnök \"óvatosabb araszolásra kényszerül\" a törvényhozással szemben.","id":"20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db95316e-e3a3-4ae3-8d6d-4a42f7f3fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bb2324-09a8-4af2-b3a7-f9b0a3a3e79f","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Trump_gyengult_az_amerikaiak_valtozast_akartak","timestamp":"2018. november. 07. 08:15","title":"Trump gyengült, az amerikaiak változást akartak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából úgy is mehet.","shortLead":"Nagyjából úgy is mehet.","id":"20181106_technoipulse_rocket_z","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41299bd-c89c-43eb-a289-d950452b01dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_technoipulse_rocket_z","timestamp":"2018. november. 06. 16:21","title":"Mint egy kisebb víkendház, olyan ez az új orosz terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","shortLead":"Az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra 2023-ig kedvezményes marad a lakásáfa – jelentette be Varga Mihály.","id":"20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f811aa8-153a-49ec-9bf9-83f17dd95a58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Ot_evig_meg_maradhat_a_kedvezmenyes_lakasafa_de_nem_minden_ingatlanra","timestamp":"2018. november. 07. 06:59","title":"Öt évig még maradhat a kedvezményes lakásáfa, de nem minden ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erőmű építéséről írt alá szerződést Adnan Polat a Powerchinával, több százmillió eurót kaphat.","shortLead":"Erőmű építéséről írt alá szerződést Adnan Polat a Powerchinával, több százmillió eurót kaphat.","id":"20181107_Kinaba_is_magaval_vitte_Orban_torok_szovetsegeset_hogy_nagy_uzletet_kosson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e719c4-09a6-49e3-9f45-ebe73df77c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64852cab-05a5-4138-ae48-1849a582000c","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kinaba_is_magaval_vitte_Orban_torok_szovetsegeset_hogy_nagy_uzletet_kosson","timestamp":"2018. november. 07. 12:10","title":"Kínába is magával vitte Orbán török szövetségesét, hogy nagy üzletet kössön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","shortLead":"Ötszörös áron kínálták a jegyeket, amelyek helyett a vevők csupán egy igazolást kaptak a pénz befizetéséről.","id":"20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6737d-125a-426e-9068-cb77f8da0203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b906b-bc87-4e08-a454-a2c6ec528793","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Most_kamu_Zorankoncertjegyekkel_verte_at_vasarloit_a_Viagogo_nevu_weboldal","timestamp":"2018. november. 07. 17:31","title":"Most kamu Zorán-koncertjegyekkel verte át vásárlóit a Viagogo nevű weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani a Kero-korszak nézőit.","shortLead":"A korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Kérdés, hogy mennyire lehet megtartani...","id":"20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6277e58c-4f4d-47e6-a6a2-73016e0d879d","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Trianonmusicallel_szall_be_a_kulturharcba_az_Operettszinhaz","timestamp":"2018. november. 08. 11:55","title":"Trianon-musicallel száll be a kultúrharcba az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438fbd36-9db9-4a59-9a8c-bf0dd3147d9e","c_author":"Vigvári Gábor","category":"gazdasag","description":"A második globalizáció mögött a technológiai változás a legfontosabb mozgatórugó. De nem szabad elfelejteni, legalább ilyen fontos volt a kormányzatok támogató gazdaságpolitikája. Vitacikk a gazdaság és a technológia jövőjéről szóló vitánkhoz.","shortLead":"A második globalizáció mögött a technológiai változás a legfontosabb mozgatórugó. De nem szabad elfelejteni, legalább...","id":"20181107_Veget_erhete_a_masodik_globalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438fbd36-9db9-4a59-9a8c-bf0dd3147d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2a449-b19a-4a29-bb9c-b17e3b61992a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Veget_erhete_a_masodik_globalizacio","timestamp":"2018. november. 07. 14:39","title":"Véget érhet-e a második globalizáció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett 3,8 százalékos az új inflációs adat. Ennél a legtöbb elemző kisebb drágulásra számított.","shortLead":"A dohány és az üzemanyag nagyot drágult, de a zöldségek, gyümölcsök, a liszt és a tűzifa ára is megugrott, így lehetett...","id":"20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f99169-32fb-423e-8ea8-159733bfbad1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_2012_ota_nem_volt_ekkora_inflacio","timestamp":"2018. november. 08. 09:19","title":"2012 óta nem volt ekkora infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]