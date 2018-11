Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. ","shortLead":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más...","id":"20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afdedc-d9f8-4fec-8e5e-88916b2dd82e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","timestamp":"2018. november. 07. 20:45","title":"Puzsér nem kedveli a CEU-t, de kiáll mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","shortLead":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","id":"20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2fb530-aad7-4740-96c1-e377a2b30c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"USA: két politikus is nyert, akit bűncselekménnyel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években használt kütyü melyik mai szolgáltatásnak felelne meg. A végeredmény nagyon szuper lett.","shortLead":"A dizájnerként dolgozó Thomas Ollivier nemrég szabadjára engedte a fantáziáját, és elképzelte, melyik 90-es években...","id":"20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bac5c5-21b1-4882-ba2a-b4b231a13d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d10688-407d-46c4-89fd-7389b197980f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_faebook_instagram_google_netflix_adobe_illustrator_whatsapp_snapchat","timestamp":"2018. november. 08. 14:33","title":"Ilyen lenne a Facebook, az Instagram és a többi, ha a 90-es években lettek volna kütyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki, hogy a Jobbikkal is együttműködjenek.","shortLead":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki...","id":"20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761caba-64b8-4803-ba46-f5e058f6a5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. november. 07. 15:39","title":"Gyurcsány és a DK vidéken összeborulhat a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes fontos, szimbolikus helyszínen. Az ellenzék kereshet magának más terepet. Jogvédők szerint súlyosan aggályos a tervezet, önkényesen kiválasztott területek is vannak rajta. Márki-Zay Péter szerint ostoba és demokráciaellenes a javaslat, de \"kis kellemetlenség árán\" megoldják így is. Hadházy Ákoson sem fogtak ki, ahogy a Momentum sem esett kétségbe: kénytelenek lesznek a Lendvay utcában tüntetni. ","shortLead":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes...","id":"20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a4ca6-850b-48d4-9e6e-f6235b366c79","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","timestamp":"2018. november. 07. 18:25","title":"Övék itt a tér: Orbánék vajon hogy bírják majd szusszal a sok szereplést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az iparág évek óta várja a flexibilis mobilkészülékek megjelenését. A Samsung eszközéről már hosszú hónapok óta keringenek a pletykák, a vállalat most leleplezte a legfontosabb alkatrészt: a képernyőt. Ami a bemutatón már egy mobilkészülékve szerelve működött.","shortLead":"Az iparág évek óta várja a flexibilis mobilkészülékek megjelenését. A Samsung eszközéről már hosszú hónapok óta...","id":"20181107_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_kepernyo_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e3a6ff-c22b-4853-bb4a-5bb5b9230463","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_samsung_infinity_flex_display_osszehajthato_kepernyo_hajlithato_kijelzo_flexibilis_oled","timestamp":"2018. november. 07. 21:43","title":"Itt a nagy bejelentés: a Samsung bemutatta az összehajtható telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"hetilap","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.45/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 07. 00:00","title":"Fedélkereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]