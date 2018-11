Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","shortLead":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","id":"20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb6fac-2d7a-4b7a-963c-17671aeb1a56","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Egyetlen ábra, amelyről kiderül, mennyire vízfejű a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5e35ac-61ba-44aa-8bcd-8ac1d7296c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"A kazah nép nagy fehér gyermeke mindent megpróbált, hogy Trump malmára hajtsa a vizet. ","id":"20181107_Ujra_akcioba_lendult_Borat_ezuttal_az_amerikai_felidei_valasztasokat_probalta_befolyasolni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b5e35ac-61ba-44aa-8bcd-8ac1d7296c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a237e6-2ed7-40fd-9d20-a7d1a061e88c","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Ujra_akcioba_lendult_Borat_ezuttal_az_amerikai_felidei_valasztasokat_probalta_befolyasolni__video","timestamp":"2018. november. 07. 14:02","title":"Újra akcióba lendült Borat, ezúttal az amerikai félidei választásokat próbálta befolyásolni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új lapkakészlet került az idei iPad Próba, és a legfrissebb benchmark azt mutatja, jól összerakta az Apple az áramkört. Különösen a grafikus chip remekel.","shortLead":"Új lapkakészlet került az idei iPad Próba, és a legfrissebb benchmark azt mutatja, jól összerakta az Apple az áramkört...","id":"20181107_apple_ipad_pro_2018_antutu_eredmenyei_gpu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e169af-7936-45ca-93b6-e956ead71136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddabe6bd-22ac-4bce-8d94-7951a1ce32b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_apple_ipad_pro_2018_antutu_eredmenyei_gpu","timestamp":"2018. november. 07. 12:03","title":"Ez már egy komplett számítógép? Rekordokat dönt, olyan erős az új iPad Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner János, Apáti István és Fülöp Erik szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elhangzott: mindhárman kérték felvételüket a nemrég alakult pártba.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál tovább három korábbi jobbikos, most független országgyűlési képviselő. Volner...","id":"20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59be8f7-90a3-44bb-b088-7e6e4e0d12af","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_volner_janos_toroczkai_laszlo_duro_dora_jobbik_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2018. november. 07. 15:43","title":"Volnerék megtalálták Toroczkaiéknál az igazi Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","shortLead":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","id":"20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1351506-ca83-4af0-83ff-32ea39d63448","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. november. 08. 20:08","title":"Fotó: Orbán most is Csányival nézi a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más a Jövő. ","shortLead":"A Közép-európai Egyetemért (CEU) tartott szolidaritási demonstrációt Budapesten az LMP ifjúsági szervezete, a Lehet Más...","id":"20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dbd57c-6358-4bff-9e76-dfa3c6653edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afdedc-d9f8-4fec-8e5e-88916b2dd82e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_tuntetes_lmp_ifjusagi_tagozat_ceu_ungar_peter_puzser_robert_pitz_daniel","timestamp":"2018. november. 07. 20:45","title":"Puzsér nem kedveli a CEU-t, de kiáll mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt még nem áll készen az EP-választásokra, de van még idő, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Elkényelmesedtek - mondta -, de a baloldal még rosszabb állapotban van.","shortLead":"Az Európai Néppárt még nem áll készen az EP-választásokra, de van még idő, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth...","id":"20181109_Orban_Ket_hibank_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd751627-fc55-4e6d-9fdf-94d889de82ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Orban_Ket_hibank_van","timestamp":"2018. november. 09. 07:58","title":"Orbán Viktor: Két hibánk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]