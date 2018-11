Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb annál, mint megérteni azt, ahogyan ők éltek fiatalon. Bicsák Boglárka a két nagymamáját vette filmre, alkotásának pedig a létező legkedvesebb címet adta: Megint elfelejtettem nefelejcset hozni. Villáminterjú a rendezővel. ","shortLead":"Ha valami igazán megéri, az nem más, mint dokumentumfilmet forgatni a saját nagyszüleinkről. Mert nincs is izgalmasabb...","id":"20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c686a8f-8a69-4a67-9392-cbcf3bad5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c6ed6a-57d2-43e1-b81f-a1b2d5fb79f3","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Batorsagra_es_elszantsagra_tanitanak_a_nagymamaink","timestamp":"2018. november. 08. 08:48","title":"Bátorságra és elszántságra tanítanak a nagymamáink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötvenéves Tracy Brittennek előző hónapban három kislánya és egy kisfia született. ","shortLead":"Az ötvenéves Tracy Brittennek előző hónapban három kislánya és egy kisfia született. ","id":"20181108_Egy_nagymama_lett_a_legidosebb_ujdonsult_anyuka_Angliaban__negyes_ikreknek_adott_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdabe2f3-1ad0-460e-a8f5-c379e461bbe1","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Egy_nagymama_lett_a_legidosebb_ujdonsult_anyuka_Angliaban__negyes_ikreknek_adott_eletet","timestamp":"2018. november. 08. 11:13","title":"Egy nagymama lett a legidősebb újdonsült anya Angliában – négyesikreknek adott életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","shortLead":"A Magyar Vöröskereszt nyolcféle saját márkás termékkel jelent már meg a magyarországi boltokban.","id":"20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcb115a-bd25-445b-9268-758a80597213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8126692-a061-4493-82cf-1af8d11d83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_magyar_voroskereszt_sajatmarkas_termekek","timestamp":"2018. november. 09. 05:35","title":"Mit szólna egy olyan bonbonhoz, amelyet lelkifurdalás nélkül kóstolhat meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás ingyenessé tételéről is elutasította a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Az MSZP népszavazási kérdéseit az állami vezetők kórházi VIP-ellátásáról és a Párbeszéd kérdéseit a felsőoktatás...","id":"20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106395d-43b3-4163-ad15-8db8de4308da","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Elkaszalta_az_NVB_az_MSZP_nepszavazasat_a_korhazi_VIPellatasokrol","timestamp":"2018. november. 08. 18:57","title":"Elkaszálta az NVB az MSZP népszavazását a kórházi VIP-ellátásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem lesz ez mindig így.","shortLead":"Összességében kevés a női pilóta a világon, és kevesebbet is keresnek férfi kollégáiknál. A légitársaságok ígérik: nem...","id":"20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bbc32c7-52e4-409d-a5c3-fb8ef73048e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac877b5d-2011-4091-b2cb-629ca68272b6","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Kiderult_mely_legitarsasagok_szeretik_a_noi_pilotakat","timestamp":"2018. november. 08. 05:45","title":"Kiderült, mely légitársaságok szeretik a női pilótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először az alkoholt kezdi el lebontani, és időt nyer a beteg. ","shortLead":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először...","id":"20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1848dd8e-ecce-438a-9679-497b500b9b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","timestamp":"2018. november. 08. 18:25","title":"Metil-alkohol-mérgezés: A kocsmázás mentette meg az egyik tiszadobi férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","shortLead":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","id":"20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f0ea-ddce-4187-b548-b4d06cc9aea1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Kidöntött egy oszlopot egy autó a Gyömrői úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járat épp indult volna Londonba, az utasok már a fedélzeten voltak, amikor a légi közlekedési hatóság emberei megjelentek a repülőtéren.","shortLead":"A járat épp indult volna Londonba, az utasok már a fedélzeten voltak, amikor a légi közlekedési hatóság emberei...","id":"20181109_Kifizetetlen_tartozas_miatt_lefoglaltak_a_Ryanair_egyik_gepet_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fa2372-435b-4fc2-a5cc-5956afc5ac96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kifizetetlen_tartozas_miatt_lefoglaltak_a_Ryanair_egyik_gepet_Franciaorszagban","timestamp":"2018. november. 09. 17:01","title":"Kifizetetlen tartozás miatt lefoglalták a Ryanair egyik gépét Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]