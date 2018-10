Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosta Anita megkapta leleteit, amelyek szerencsére negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","shortLead":"Rosta Anita megkapta leleteit, amelyek szerencsére negatívak lettek, de lelkileg nagyon megviselték a történtek.","id":"20181009_Negativ_leleteket_kapott_a_no_akit_drogos_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46e65fd-39d3-4da4-b7c3-d56b42d8d468","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Negativ_leleteket_kapott_a_no_akit_drogos_tuvel_szurtak_meg_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. október. 09. 07:02","title":"Negatív leleteket kapott a nő, akit tűvel szúrtak meg az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","shortLead":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","id":"20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218d91a-798b-493d-9126-49faaf1e15b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","timestamp":"2018. október. 09. 11:21","title":"Titkos cseh fegyver: itt az M5-ös BMW-t verő 560 lóerős Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót az Adózóna.","shortLead":"A kényszertörlési eljárás feltételeit és az eljárás alatti adóbevallási kötelezettségekről készített összefoglalót...","id":"20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7398e-7b46-4f5b-ae69-cd0979c6f1c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Nem_eleg_ha_torlik_az_ember_ceget_meg_a_NAVval_is_foglalkoznia_kell","timestamp":"2018. október. 09. 13:29","title":"Nem elég, ha törlik az ember cégét, még a NAV-val is foglalkoznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"200 millió forintot veszíthet a Belvárosi önkormányzat egy évekkel ezelőtti telekeladás miatt. 