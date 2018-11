Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé manipulált szexképeket, hogy elérje a hitel visszafizetését.","shortLead":"Vizsgálatot indítottak az orosz Távol-Keleten egy behajtó cég ellen, amely az adós kiskorú gyermekéről tett közzé...","id":"20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ac7ff-e4dd-43d5-a99c-cd892201433f","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Gyermekpornoval_zsarolt_az_orosz_hitelezo","timestamp":"2018. november. 11. 16:22","title":"Gyermekpornóval zsarolt az orosz hitelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","shortLead":"Edmund Stoiber szerint egyben kell tartani a miniszterelnöki és a pártelnöki pozíciót.","id":"20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e55435-2853-4462-a9bc-3335cd452bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozasra_szolitotta_fel_Horst_Seehofert_partja_a_CSU_tiszteletbeli_elnoke","timestamp":"2018. november. 11. 13:12","title":"Távozásra szólította fel Horst Seehofert pártja, a CSU tiszteletbeli elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51","c_author":"Emőd Péter","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető művészetnek.","shortLead":"Lehet, hogy a Christie's aukciósház úttörő vállalkozása nyomán sokadszorra is újra kell gondolni, mi tekinthető...","id":"201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f244503-50ed-4c63-bcf5-16f47eb8bd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518a4eff-9d94-47f6-a37c-3e8089be08c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__mesterseges_intelligencia__fiktiv_portrek__gepies_forma__valobb_vilag","timestamp":"2018. november. 11. 20:00","title":"A festőművész, aki nem is létezik, de milliókat keres és saját tárlata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c769ff07-dd49-412c-ade8-682d50688e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kiszámolta, mi lesz, ha folytatódik az idei eddigi tendencia. ","shortLead":"A rendőrség kiszámolta, mi lesz, ha folytatódik az idei eddigi tendencia. ","id":"20181112_Meg_szazan_halhatnak_meg_az_iden_kozuti_balesetekben_a_rendorseg_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c769ff07-dd49-412c-ade8-682d50688e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11850702-6c59-4571-bbc6-c38f88026a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_Meg_szazan_halhatnak_meg_az_iden_kozuti_balesetekben_a_rendorseg_szerint","timestamp":"2018. november. 12. 12:57","title":"Még százan halhatnak meg az idén közúti balesetekben a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten. Ausztriában fogták el, pénteken került Magyarországra – számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten...","id":"20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba8447-75f8-463d-92d0-ce7d3af06f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","timestamp":"2018. november. 11. 17:42","title":"Egy hónapig biztosan börtönben lesz az afgán erőszaktevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]