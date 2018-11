Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest. Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse Pedig azt gondolnánk, őt nem is kell védeni. Különleges biztonsági intézkedésekkel várják Chuck Norrist Budapesten A globális felmelegedés hatására melegebbé és szárazabbá válik Svájc a jövőben, kevesebb hó fog esni a területén és hevesebb esőzések fogják sújtani – figyelmeztetnek legfrissebb tanulmányukban a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) szakemberei, akik szerint az éghajlatváltozás mérséklésével ugyanakkor jelentősen enyhíthetőek a felsorolt változások. Rá sem ismerünk majd Svájcra a klímaváltozás miatt? Hamburg, Párizs, Róma, New York – négy külföldi kapcsolattartó iroda, amelyekre eddig több mint 800 millió forint adófizetői pénzt költött el a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank. 800 milliót költött az MNB négy külföldi irodára Ügyvédje szerint a nő fizikai és lelki állapotát felmérő vizsgálatot a Nemzeti Nyomozó Iroda előterjesztésére rendelték el. Elmeorvos is megvizsgálja a csengeri milliárdosnőt Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor jár le a tevékenység szüneteltetésére nyitva álló határidő. Ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna. Sok egyéni vállalkozót érhet kínos meglepetés az év végén, ha nem figyelmes Ilyen az amikor új funkciót kap egy alaposan leültetett autó, pontosabban annak löhárítója. Videó: a sofőr, akit nem zavar az avar, és autójával takarítja el ezt A 22 évvel ezelőtt történt gyilkossági ügy körül még mindig sok a megválaszolatlan kérdés, most újabb eljárás indul. Perújítást rendeltek el a Prisztás-gyilkosság ügyében