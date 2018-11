Pornóellenes aktivisták nyomására blokkolni fogja a pornóoldalakat 2019-től a Starbucks az amerikai kávézóiban. Az Enough is Enough nevű szervezet aktivistája azzal vádolta meg a céget, hogy többek között elítélt szexuális bűnözőknek is lehetővé teszi, hogy nyilvános, ingyenes wifi-n keresztül lépjenek be illegális gyerek- és hardcore pornóoldalakra.

Az ügyben petíció is indult a Starbucks ellen. Sokan a cégvezetők szemére vetették, hogy miközben műanyagról papír szívószálakra állnak át, hogy védjék a környezetet, addig annyit nem tesznek meg, hogy védjék a gyerekeket, és gyerekpornó mentes wifit biztosítsanak a vendégeiknek.

A pornónézést eddig is tiltotta a Starbucks, viszont, bár korábban megígérte, egészen mostanáig nem sikerült szűrnie a tartalmakat.