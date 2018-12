Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","shortLead":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","id":"20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a39cce2-6176-4e15-acd9-659be9c3c8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","timestamp":"2018. december. 01. 15:52","title":"Tényleg a honvédség gépével utazott Orbán Milánóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943225da-14b0-41d2-93ed-4b4fcdf9f169","c_author":"CYEB","category":"brandchannel","description":"Tulajdonosi háttere, tevékenysége és üzleti kilátásai miatt több olyan hazai kis- és középvállalkozást tartanak képesnek a budapesti és a londoni tőzsdén arra, hogy részvényeik előbb-utóbb a kisbefektetők számára is elérhetők legyenek. ","shortLead":"Tulajdonosi háttere, tevékenysége és üzleti kilátásai miatt több olyan hazai kis- és középvállalkozást tartanak...","id":"cyeb_20181130_tozsde_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943225da-14b0-41d2-93ed-4b4fcdf9f169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f52ba-c636-4cb4-9aa1-95cc5e9c3960","keywords":null,"link":"/brandchannel/cyeb_20181130_tozsde_kkv","timestamp":"2018. november. 30. 19:30","title":"Ígéretes új tőzsdei befektetéseket keres? Talán nem kell már sokáig várnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"CYEB Energiakereskedő Kft.","c_partnerlogo":"e5d39d80-538e-4f1e-8c80-b43983b27615","c_partnertag":"cyeb"},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti...","id":"20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e42c099-aa4b-463f-8d00-232eb0882210","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Csunderlik a Fülkében: Az erős vezetők kultuszát építi a NER emlékezetpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg a megfelelő körülmények a kényelmes és zavartalan közös gondolkodásra, kreatív együttműködésre. De hogyan hozhatunk létre olyan tereket, amelyekben mindenki jól érzi magát, hatékonyan támogatják a mindennapi munkavégzést és kommunikációt, emellett pedig költséghatékony megoldást jelentenek a cég számára?","shortLead":"Sokszor nem is gondolnánk, mennyire befolyásolja a dolgozók eredményességét és a cég pénztárcáját, ha nincsenek meg...","id":"20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17da906e-26ef-4240-9c01-06e9b3e923fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912aa0f5-9c51-41ce-bed8-dfb9f12147ca","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181201_kinnarps_targyalo_munkahely","timestamp":"2018. december. 01. 07:30","title":"Minden tárgyaló foglalt? Akkor ezt olvassa el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","shortLead":"Van-e királynőibb annál, mint megtekinteni a saját királynői portrénkat?","id":"20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498edf48-7068-4c4b-9ec0-d85e22f0acab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f40267-e68e-40fa-9a6a-76ce1a9bc353","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Nagyon_meggyozo_Erzsebet_kiralyno_uj_portreja","timestamp":"2018. december. 01. 07:57","title":"Nagyon meggyőző Erzsébet királynő új portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója, és minél kevésbé félünk tőle, annál inkább élhetünk boldog és egészséges életet.","shortLead":"Közhiedelem, hogy a stressz rossz, és mindenáron el kell kerülni. Valójában a stressz az élet természetes velejárója...","id":"20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e524cf3b-f476-4cbc-8bf3-95c5a44bc46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73372c5-8900-4ceb-a0ec-7b920f349162","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181202_A_stressz_lehet_hasznos_is_Igy_forditsa_az_elonyere","timestamp":"2018. december. 02. 19:15","title":"A stressz lehet hasznos is. Így fordítsa az előnyére!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Skócia nemzeti ünnepének, a Szent András napnak a tiszteletére.","shortLead":"Skócia nemzeti ünnepének, a Szent András napnak a tiszteletére.","id":"20181130_Tudja_miert_van_ma_keken_kivilagitva_a_Lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847a3097-04e3-47ab-ba0a-123d861c75bd","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Tudja_miert_van_ma_keken_kivilagitva_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 30. 20:43","title":"Tudja, miért van ma kéken kivilágítva a Lánchíd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]