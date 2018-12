Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7942a7-3911-4f1a-b7e5-95fc125a01bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d2095-75a6-4186-9ccc-139062918b14","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Irodalmi_Adventi_Kalendarium_December_2","timestamp":"2018. december. 02. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának az indulását. A remények szerint a tokiói olimpiát is így fogja adni a csatorna.","shortLead":"Stanley Kubrick korszakalkotó filmalkotása, a 2001 Űrodüsszeia is segítette Japán első 8K felbontású tévécsatornájának...","id":"20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19106d89-7f51-4e88-987c-1cae85d495c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_Japan_a_2001_Urodosszeia_filmmel_inditotta_a_vilag_elso_8K_tevecsatornajat","timestamp":"2018. december. 02. 16:01","title":"Japán a 2001 Űrodüsszeia filmmel indította a világ első 8K tévécsatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","shortLead":"Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról.","id":"20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afec7b2-34db-4c91-9733-af695d0c8aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brexit_ujabb_nepszavazas_johet","timestamp":"2018. december. 02. 14:08","title":"Brexit: újabb népszavazás jöhet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint mindenhol bevezetik a triázs-rendszert, így – elméletileg – kiszűrhetők azok, akiknek nincs szükségük azonnali ellátásra.","shortLead":"A tervek szerint mindenhol bevezetik a triázs-rendszert, így – elméletileg – kiszűrhetők azok, akiknek nincs szükségük...","id":"20181203_Kevesebb_varakozast_iger_a_surgossegi_osztalyokon_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f631239-2523-4023-8908-33d3fbd9a8d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kevesebb_varakozast_iger_a_surgossegi_osztalyokon_a_kormany","timestamp":"2018. december. 03. 07:28","title":"Osztályozással döntenek majd a betegek sorsáról a sürgősségiken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon bízik ebben.","shortLead":"Lehet, hogy az 5G korszak hozza meg az áttörést a két tech-óriás kapcsolatában? A Qualcomm-vezér mindenesetre nagyon...","id":"20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1204914-a972-47ac-8965-a2348634f102","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_apple_qualcomm_megegyezes_5g","timestamp":"2018. december. 01. 17:03","title":"Kibékül a Qualcomm és az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce1fb02-6078-40e7-8a26-a01121292fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181201_Kinos_helyzetbe_hoztak_a_fideszes_politikust_csunyan_elrontottak_az_unnepelyes_pillanatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce1fb02-6078-40e7-8a26-a01121292fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb74e80-2a77-467e-a732-898e953d469f","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Kinos_helyzetbe_hoztak_a_fideszes_politikust_csunyan_elrontottak_az_unnepelyes_pillanatot","timestamp":"2018. december. 01. 15:08","title":"Révész magyar helyett iráni zászlóra emlékeztető szalaggal adta át a kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg Donald Trump amerikai elnök szombaton a G20 országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletét követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg...","id":"20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dd601-bf3a-4537-ac11-fb5f3e2f5257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 02. 08:22","title":"Az amerikai és a kínai elnök szusszanásnyi időt nyert a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]