[{"available":true,"c_guid":"9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","shortLead":"A jegyeket ciprusi cégeken keresztül értékesítették, majd a pénzt szlovák cégeknek utalták tovább, ahol nyoma veszett.","id":"20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b895155-0a1a-4fec-a40d-fa4c50f5cdf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b62a45a-f2d7-4a1e-80ba-2d6f6d1baccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Csalo_fesztivalszervezok_ellen_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. november. 15. 10:25","title":"Csaló fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa653f8-35a9-4447-a6fe-4b3e6ad50238","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange még mindig Ecuador londoni követségén húzza meg magát.","shortLead":"Julian Assange még mindig Ecuador londoni követségén húzza meg magát.","id":"20181116_Titokban_vadoltak_meg_a_Wikileaks_alapitojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa653f8-35a9-4447-a6fe-4b3e6ad50238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9755f1a-240b-4d72-9a06-403b97e38479","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Titokban_vadoltak_meg_a_Wikileaks_alapitojat","timestamp":"2018. november. 16. 09:01","title":"Titokban vádolták meg a Wikileaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","shortLead":"Két góllal legyőzte Magyarország az észteket a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.","id":"20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c196121-f2d1-4cba-8c0f-314570525c35","keywords":null,"link":"/sport/20181115_MmagyarorszagEsztorszag_00__elo","timestamp":"2018. november. 15. 20:45","title":"Magyarország-Észtország 2-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai elit a kukába dobná. Egyetlen esélye lehet: hogy senki nem tud jobbat.","shortLead":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai...","id":"20181115_brexit_theresa_may_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1284c23f-01b1-4888-8493-b81becf034eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_brexit_theresa_may_kaosz","timestamp":"2018. november. 15. 21:05","title":"Csúcsformában a brit humor: mémek a Brexit végjátékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","shortLead":"Leégett a város, de ez a ló ügyesen megúszta.","id":"20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a1656bd-de2b-4233-89e7-d354b2384d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799210ce-886b-49c9-9b2c-749c321ff2d8","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Egy_vizzel_teli_medenceben_veszelte_at_a_lo_a_tuzvesz_pusztitasat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Egy vízzel teli medencében vészelte át a ló a tűzvész pusztítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","id":"20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb5abf-1dc4-47f5-8ac3-f5014065acc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","timestamp":"2018. november. 15. 15:29","title":"Újabb aranybánya: Tiborcz üzlettársa a régészetbe is beszállna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások összege.","shortLead":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások...","id":"20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915a02c-90ca-4181-9db1-b0a129666a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","timestamp":"2018. november. 14. 14:41","title":"Elképesztő mennyiségű pénzt tettek félre a magyarok a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik, hogy újratárgyalják.","shortLead":"A kormány nem támogatta az ITM javaslatát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem is tervezik...","id":"20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8ff85-1504-4508-9ad8-d3366ec460fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Lekerult_a_parlament_napirendjerol_a_zacskoado","timestamp":"2018. november. 15. 14:57","title":"Egy év alatt másodszor is visszakozott a kormány a zacskóadó bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]