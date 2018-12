Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","shortLead":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","id":"20181203_lamborghini_langok_vietnam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcabf453-0699-4000-9397-7fb6801fc364","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_lamborghini_langok_vietnam","timestamp":"2018. december. 03. 16:44","title":"Videó: Addig üvöltette az utcán a Lamborghinijét, amíg kigyulladt a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, vasárnap.","shortLead":"A Telekom Veszprém hazai pályán 25-19-re legyőzte a címvédő francia Montpellier HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok...","id":"20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75050ea1-d2d8-435e-8a2b-cf85fa5446b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b27700-f29b-4514-8a1e-517e6f7bc12a","keywords":null,"link":"/sport/20181203_veszprem_gyozelem_kezilabda_bajnokok_ligaja_montpellier_cimved","timestamp":"2018. december. 03. 06:09","title":"Simán verte a BL-címvédőt a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","shortLead":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","id":"20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58987fae-8e78-48da-896d-e292a99e5bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. december. 03. 21:18","title":"Erdogan: egy műanyag zacskóval fojtották meg Hasogdzsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el a HVG-újságíróknak létrehozott Juhász Gábor-emlékdíjat.","shortLead":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el...","id":"20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832a5c6-4fb5-499b-9f72-6d3f1765c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","timestamp":"2018. december. 03. 17:35","title":"Először osztották ki a Juhász Gábor-emlékdíjat a HVG újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha teljesen egyenes Roberto Cela mérnök szerint.","shortLead":"Az elmúlt években kevésbé ferde lett a híres pisai harangtorony, amely jelenleg is tovább egyenesedik, de nem lesz soha...","id":"20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7a832c-c0a1-48cb-bc42-cfa703b0f11b","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_Soha_nem_lesz_teljesen_egyenes_a_pisai_torony","timestamp":"2018. december. 04. 09:35","title":"Soha nem lesz teljesen egyenes a pisai torony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef","c_author":"RTL Hírek","category":"kkv","description":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is használni szeretné az eddigi lőteret. Eddig évi másfél millió forintért bérelték- értesült az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Évente legalább félmilliárd forint bérleti díjat kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, ha jövőre is...","id":"20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f223d1f-35df-4735-96d5-d964c04171ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd4509-b241-49b5-be85-c60f19a7dc08","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_15_millio_helyett_fel_milliardot_kellene_fizetnie_a_nagykanizsai_lovesz_egyletnek_de_miert_is","timestamp":"2018. december. 02. 19:55","title":"1,5 millió helyett fél milliárdot kellene fizetnie a nagykanizsai lövész egyletnek, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","shortLead":"Személyi szabadságának, valamint az egészséghez fűződő jogának megsértése miatt. ","id":"20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078c5d1d-f825-4ffa-8ef0-c08367bd9956","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Czegledy_Csaba_a_birosaggal_szemben_nyujtott_be_keresetet","timestamp":"2018. december. 03. 17:43","title":"Czeglédy Csaba a bírósággal szemben nyújtott be keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig érvényes tanácsokkal. ","shortLead":"Az 1688-ban megjelent Confusion of Confusions (kb. Zűrzavarok zűrzavara) az első, tőzsdéről szóló könyv, a mai napig...","id":"20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b528f0d-c92f-4045-9812-395baea9ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4146c0-9f7d-4558-96b3-e166f0fa3d55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Arveresre_bocsatjak_a_tozsde_Bibliajat__a_csaknem_400_eves_tippeket_itt_is_elolvashatja","timestamp":"2018. december. 04. 12:35","title":"Árverésre bocsátják a tőzsde Bibliáját – a csaknem 400 éves tippeket itt is elolvashatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]