[{"available":true,"c_guid":"326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felejthetetlen kaland garantált.","shortLead":"A felejthetetlen kaland garantált.","id":"20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f931421-dc97-4014-bb53-3eb01bc86110","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","timestamp":"2018. november. 13. 07:07","title":"Vízen akar kempingezni? Ezzel a sátorral simán megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a603feca-69c7-4ab2-bdb9-a59bbc56bfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve 12 ezer új bölcsődei férőhelyet ígértek, ebből szinte semmi nem lett. Egy új törvénymódosításban most két évvel későbbre tolták a bölcsődék létesítésének határidejét. ","shortLead":"Három éve 12 ezer új bölcsődei férőhelyet ígértek, ebből szinte semmi nem lett. Egy új törvénymódosításban most két...","id":"20181113_Semmi_nem_lett_a_kormany_harom_eve_beigert_bolcsodeibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a603feca-69c7-4ab2-bdb9-a59bbc56bfb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3917e498-5d3e-4bd3-9ccf-1d429c2433d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Semmi_nem_lett_a_kormany_harom_eve_beigert_bolcsodeibol","timestamp":"2018. november. 13. 18:52","title":"Semmi nem lett a kormány három éve beígért bölcsődéiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","shortLead":"A Samsung jövő év elején adhatja ki a One UI első változatát, amit a piacon lévő készülékek közül több is megkap.","id":"20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=285c0e1c-02e9-42e1-828d-6aefdae51e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbf55e6-524e-4bc9-b265-008be7388dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_one_ui_felhasznaloi_felulet_samsung_galaxy_s8_note8","timestamp":"2018. november. 14. 10:03","title":"Samsung telefonja van? Jön a vadiúj felület, és lehet, hogy az ön mobilja is megkapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés feltételeiről, megvan a megállapodás tervezete. Ez azonban messze nem a dráma vége, konzervatívok Brexit-tábora, illetve az északír koalíciós partner is ellenzi a megállapodást, miként bírálta azt a Munkáspárt is.","shortLead":"A Downing street is megerősítette: minden kérdésben megegyeztek az uniós és a londoni tárgyalófelek a brit kilépés...","id":"20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043841e4-e8bb-4689-b885-b3727edecfef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Megvan_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. november. 13. 17:45","title":"Megvan May és az EU megállapodása a Brexitről, a keményvonalasok már akcióba léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","id":"20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6506dea-0460-49bf-aafd-fcf9354a201c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","timestamp":"2018. november. 14. 07:00","title":"Ártatlannak vallotta magát első tárgyalásán a Köpcös, a világ legnagyobb drogbárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal, hogy bagatellizálta a rohingyák elleni erőszakot, hozzájárult a jogsértések állandósulásához.","shortLead":"A szervezet azért vonja meg Aung Szan Szú Csítól A Lelkiismeret Nagykövete díjat, mert szerintük azzal...","id":"20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edecea0-9ed7-482f-aa2c-b9213f949cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca06c4-1c54-47cb-a0e0-329af112de93","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Visszaveszi_legfontosabb_elismereset_Mianmar_vezetojetol_az_Amnesty_International","timestamp":"2018. november. 13. 09:12","title":"Visszaveszi legfontosabb elismerését Mianmar vezetőjétől az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő valamit Írország fölött. Azt mondják, fényes volt és nagyon gyors.","shortLead":"Se katonai, se civil gépről nem tudott a földi irányítás, nem mutatta a radar sem, de három pilóta is látta a repülő...","id":"20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=549a7aee-6b78-449b-8553-48ef565fe727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94fe3e-4a9a-423c-ab02-15515834ee14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Tobb_pilota_is_azonosithatatlan_fenyes_repulo_targyakat_latott","timestamp":"2018. november. 12. 20:16","title":"Több pilóta is azonosítatlan, fényes repülő tárgyat látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]