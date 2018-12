Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság" ","shortLead":"Telefonos \"tájékoztató kampányt\" is indít. "description":"Telefonos \"tájékoztató kampányt\" is indít.","shortLead":"Telefonos \"tájékoztató kampányt\" is indít.","id":"20181203_Nemzeti_konzultacio_telefon_is_tamad_a_Fidesz","timestamp":"2018. december. 03. 16:27","title":"Nemzeti konzultáció: telefonon is támad a Fidesz" Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége a londoni törvényhozásban.","shortLead":"Theresa May külső támogatói nem szavazzák meg a dokumentumot. Nélkülük viszont a miniszterelnöknek nincs többsége...","id":"20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b93ed6-192b-43df-a363-aa992b16c266","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nincs_meg_a_Brexitmegallapodashoz_szukseges_parlamenti_tobbseg","timestamp":"2018. december. 05. 07:51","title":"Nincs meg a Brexit-megállapodáshoz szükséges parlamenti többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása szerint az eset több gyermeket nagyon megviselt.","shortLead":"A felvételen látható figura azt mondta, ha nem küldik tovább a videót, megkeresi az érintetteket. Egy szülő elmondása...","id":"20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5967c648-42cc-40d7-a63d-08c16a26061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b0cb2-71db-48d4-bb6b-35a92ca9e08c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Keses_videoval_ijesztgettek_egy_budapesti_altalanos_iskola_diakjait","timestamp":"2018. december. 05. 07:24","title":"Késes videóval ijesztgették egy budapesti általános iskola diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e3ee9d-5d5c-4697-a34d-6e00f5a190bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem tud elköltözni. Lo-gi-ka!","shortLead":"Ezért nem tud elköltözni. Lo-gi-ka!","id":"20181204_Kosa_Lajos_szerint_a_CEU_soha_nem_is_volt_itt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e3ee9d-5d5c-4697-a34d-6e00f5a190bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f5b2b2-06d5-431a-b63c-8cdca53ba3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Kosa_Lajos_szerint_a_CEU_soha_nem_is_volt_itt","timestamp":"2018. december. 04. 11:01","title":"Kósa Lajos szerint a CEU soha nem is volt itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta jelenlegi állapotáról az őt havonta meglátogató barátja sem árult el semmit. ","shortLead":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta...","id":"20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6037a-d00c-40a2-9da8-471bb28b22d1","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","timestamp":"2018. december. 04. 18:52","title":"Megrendülve beszélt Schumacherről közeli barátja és egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.\r

"description":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is készíthetünk, például a karácsonyi nagybevásárláshoz.","shortLead":"A Facebook egy újításának hála ismerőseinkkel is megoszthatjuk a már mentett cikkeket, fotókat, sőt, listákat is...","id":"20181204_karacsony_ajandekvasarlas_facebook_ajandekotlet_lista","timestamp":"2018. december. 04. 16:03","title":"Kitalált valamit a Facebook, hogyan tegye könnyebbé a karácsonyi ajándékvásárlást"