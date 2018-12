Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek az emigrációba szorult ellenzékiek zaklatására használják fel a rendőrségek együttműködési fórumát. ","shortLead":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek...","id":"201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a24d36-722d-449d-93c4-b034feb0d4dd","keywords":null,"link":"/vilag/201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","timestamp":"2018. december. 09. 12:30","title":"Moszkva meghekkeli az Interpolt és zaklatásra használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","id":"20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca8906-7d9d-4286-8afc-ceacfbbe7620","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","timestamp":"2018. december. 08. 08:33","title":"\"A csillivilli kórházakban olykor gumikesztyűre sem futja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c391c4e-2397-4ae7-8eee-2b42da35959c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","timestamp":"2018. december. 08. 14:00","title":"\"Utoljára a harctéren akadályozták így a munkánkat\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Molnár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauer a menekültügyet és a biztonság kérdését tartja prioritásának.","id":"20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036276b1-dc4b-4e41-ae74-64e4fa216f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_CDU_Merkel_kritikusaival_is_targyal_az_uj_elnok_a_migraciorol","timestamp":"2018. december. 09. 14:39","title":"CDU: Merkel kritikusaival is tárgyal az új elnök a migrációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap alapemberei megint összeálltak.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap...","id":"20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a495f02-be9f-441f-b82a-113878d2247c","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Borókai nélkül, de újraindul a „Heti Válasz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 4 és 9 fok között várható.","id":"20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c6397-37ab-49c0-9060-af45ebc96800","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Zaporeso_hozapor_viharos_szel_is_johet_hetfon","timestamp":"2018. december. 09. 16:02","title":"Záporeső, hózápor, viharos szél is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0177e-81da-48e5-adbe-0b1d3f6aca3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy pacsival. Vagy tánccal. Amihez a gyerekeknek épp kedvük van. Forradalmi újítás Szőlősgyörökön.","shortLead":"Vagy pacsival. Vagy tánccal. Amihez a gyerekeknek épp kedvük van. Forradalmi újítás Szőlősgyörökön.","id":"20181209_Ebben_az_iskolaban_egy_olelessel_kezdodnek_az_orak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf0177e-81da-48e5-adbe-0b1d3f6aca3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035862d2-7874-4ed9-8bd6-499307609e3b","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Ebben_az_iskolaban_egy_olelessel_kezdodnek_az_orak","timestamp":"2018. december. 09. 10:52","title":"Ebben az iskolában egy öleléssel kezdődnek az órák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is programja volt. Az átlátszó.hu szerint az elmúlt egy évben tucatszor repülhetett az OTP egyik cégének luxusrepülőjével a miniszterelnök.



","shortLead":"Gyakran Magyarország kormánya jelzéssel repült és olyankor ugyanabban a városban landolt, ahol Orbán Viktornak is...","id":"20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70a395e-e630-4a93-b566-0e6827c69602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c43e99-2adc-48ce-a3d4-22047bc3ced8","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Katonai_geppel_repul_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 08. 21:16","title":"Katonai géppel repül Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]