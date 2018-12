Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? A Queené lett minden idők legtöbbször streamelt rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562810-f22f-43e9-9d64-5bfdb7eed9a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai kínai kereskedelmi háború egyik frontvonalát a Huawei jelenti. Az USA szerint a kínai óriás kémkedik és az Irán elleni szankciók megkerülésével is vádolható. De leginkább gyilkos versenytársa a nagy amerikai technológiai óriásoknak.","shortLead":"Az amerikai kínai kereskedelmi háború egyik frontvonalát a Huawei jelenti. Az USA szerint a kínai óriás kémkedik és...","id":"20181213_Trumpek_utikvagjak_Macronek_viszont_szinte_babusgatjak_a_Huaweit_megvan_az_oka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d562810-f22f-43e9-9d64-5bfdb7eed9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556ae7e4-2c77-4319-90fd-3a2120769f47","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Trumpek_utikvagjak_Macronek_viszont_szinte_babusgatjak_a_Huaweit_megvan_az_oka","timestamp":"2018. december. 13. 09:54","title":"Trumpék ütik-vágják, Macronék viszont szinte babusgatják a Huawei-t, megvan az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik, akkor elérik Csányi Sándor harmincezer hektáros birtokának méretét.","shortLead":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik...","id":"20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec27e0e-7e0e-4e8e-9701-e69cf009e4d6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","timestamp":"2018. december. 14. 17:19","title":"Mészáros Lőrinc ott liheg Csányi Sándor nyakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","shortLead":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","id":"20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d2b30-a581-4c70-b125-163b54e3928c","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 14. 14:15","title":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség is csatlakozik a vasárnapi tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","shortLead":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","id":"20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d428fb6b-5fc0-407b-8a1b-3b804cee05cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","timestamp":"2018. december. 12. 22:29","title":"\"Orbán Viktor egyáltalán nem félt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","shortLead":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","id":"20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4e39-e5e0-44bd-8701-4161723bf5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","timestamp":"2018. december. 13. 11:11","title":"35 százalékos béremelés, 320 ezres bónusz: a cég, ahol elégedett a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szerint Márki-Zay megsértette a jó hírnevét két illetőnek azzal, hogy azt mondta, áron alul adtak el, illetve vettek meg önkormányzati tulajdonú lakásokat, ezért kell ennyi pénzt fizetnie.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szerint Márki-Zay megsértette a jó hírnevét két illetőnek azzal, hogy azt mondta, áron alul adtak...","id":"20181214_Masfel_millio_forintos_penzbuntetesre_iteltek_MarkiZayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee3918-a38b-4c21-88f2-8e203748bac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Masfel_millio_forintos_penzbuntetesre_iteltek_MarkiZayt","timestamp":"2018. december. 14. 19:28","title":"Másfél millió forintos pénzbüntetésre ítélték Márki-Zayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","shortLead":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","id":"20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5ff78-8dc2-4f28-a0dd-4ef247fbfd50","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","timestamp":"2018. december. 14. 19:02","title":"Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]