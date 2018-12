Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el, mint alkoholmentesekre.","shortLead":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el...","id":"20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0622e3-e9be-4914-8ff0-db29c563ac6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. december. 19. 05:30","title":"Napi 616 forintot költ ételre egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","shortLead":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","id":"20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042f6b3-735c-47f8-a55c-ac0290033e69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","timestamp":"2018. december. 20. 13:10","title":"Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte, hogy leadják az öt pontot, Tordai azt mondja, hogy a ma esti Híradót kell nézni, ha nem kerül be, akkor panaszt tesz a Duna Médiaszolgáltatónál. ","shortLead":"A Párbeszéd-politikus megpróbált élni jogaival, nála volt az öt pont is. Az archívumba invitálták. Az MTVA nem ígérte...","id":"20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8809d7a9-a963-4e04-aa36-4f54ffdd79ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c68ea5-db62-4245-b9dd-d42e1185d96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_megint_megprobal_bejutni_az_MTVAhoz","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Tordai Bence bejutott az MTVA-hoz, átadta a követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e","c_author":"Fazekas Zsuzsa","category":"kultura","description":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből vágott magyar verzióban valahogy mégsem áll össze eggyé. ","shortLead":"A modern populista politikus archetípusát mutatja be Paolo Sorrentino Berlusconi-filmjében, amely a két külön filmből...","id":"20181220_silvio_es_a_tobbiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4385bd-bd47-495c-bcec-549dce67960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573ba48c-a011-4ffe-9507-83bb3cc15a81","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_silvio_es_a_tobbiek","timestamp":"2018. december. 20. 20:00","title":"A tökéletes populista politikus szemrebbenés nélkül hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22fe6e9-bbe4-41ef-ab8a-535c3a4f11a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a stuttgarti rombolóval egyszerre akár négyen is igen nagy tempóban utazhatnak, jövünk a hazai árakkal.","shortLead":"Ezzel a stuttgarti rombolóval egyszerre akár négyen is igen nagy tempóban utazhatnak, jövünk a hazai árakkal.","id":"20181220_30_milliotol_indul_itthon_a_mercedesamg_gt_szedan_a_porsche_panamera_uj_kihivoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22fe6e9-bbe4-41ef-ab8a-535c3a4f11a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc3fc3-4539-4252-b44a-c532853e8efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_30_milliotol_indul_itthon_a_mercedesamg_gt_szedan_a_porsche_panamera_uj_kihivoja","timestamp":"2018. december. 20. 08:21","title":"30 milliótól indul itthon a 4 ajtós Mercedes-AMG GT, a Panamera új kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is segítették egymást.","shortLead":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is...","id":"20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31334ab0-faba-4d51-9ba4-dc5b1d6255cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","timestamp":"2018. december. 19. 15:19","title":"Százmilliós büntetést kaptak a csaló kútfúrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","shortLead":"Egyenruhások különleges meglepetéssel készülnek a karácsonyra. ","id":"20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=217e54be-8fda-4cc4-a2bb-6c7b590087e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2af9d5-184d-4534-bc61-7c1c11e8821c","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hatalmas_karacsonyfat_formaztak_meg_villogo_rendorautokbol_Baranyaban__video","timestamp":"2018. december. 20. 21:23","title":"Hatalmas karácsonyfát formáztak meg villogó rendőrautókból Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]