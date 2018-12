Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","shortLead":"Még a 3-as metró is. Éjszakai járatok is indulnak. ","id":"20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8e5283-23c4-4949-b65d-8cc18711e593","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Metro_HEV_villamos_minden_jarni_fog_szilveszter_ejjel","timestamp":"2018. december. 28. 05:10","title":"Metró, HÉV, villamos, minden járni fog szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán Irakban tett, előre be nem jelentett látogatásán.



","shortLead":"Védelmébe vette az amerikai katonák Szíriából történő kivonására vonatkozó döntését Donald Trump amerikai elnök szerdán...","id":"20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c13454-4bf4-4c4e-a7eb-bbd3f2c19730","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Trump_elrepult_Iranba_es_megerositette_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 26. 22:01","title":"Trump elrepült Irakba és megerősítette a csapatok kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","shortLead":"Közben a második legmagasabb szintre emelték a vulkánra vonatkozó riasztást. ","id":"20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11868e93-8c7d-47fe-aa03-ae68bd20c509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de65d4b-4be0-40c3-a58a-f27ddce2cc64","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Atiranyitja_az_Anak_Krakatau_felett_atrepulo_jaratokat_Indonezia","timestamp":"2018. december. 27. 06:03","title":"Átirányítja az Anak Krakatau felett átrepülő járatokat Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","shortLead":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","id":"20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d840ad-ddf9-4ebd-b301-b164c9e70d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","timestamp":"2018. december. 27. 09:21","title":"Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","shortLead":"A milánói stadionban a lelátó északi részét a harmadik hazai mérkőzésen is zárva kell tartani. ","id":"20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e025c37d-8a9d-46ad-8c98-8a03a6b6bf87","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Ket_zart_kapus_meccsre_buntettek_az_Internazionalet_szurkoloi_miatt","timestamp":"2018. december. 27. 18:40","title":"Két zárt kapus meccsre büntették az Internazionalét szurkolói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4c672a-3d55-4916-b733-1b22cbeeb347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalomkorlátozást csak kora délután oldották fel teljesen a Balaton felé vezető oldalon.","shortLead":"A forgalomkorlátozást csak kora délután oldották fel teljesen a Balaton felé vezető oldalon.","id":"20181227_kepek_reggeli_tomegkarambol_m7_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4c672a-3d55-4916-b733-1b22cbeeb347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dd1d3f-bfdb-4676-a36d-e9dec62e47c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_kepek_reggeli_tomegkarambol_m7_autopalya","timestamp":"2018. december. 27. 15:33","title":"Képek jöttek a reggeli tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1682d730-4b56-4af9-b0d0-4fe9471a5d06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna felesleges élelmiszert dobunk ki, miközben minden negyedik ember nélkülöz. Van mód arra, hogy ez kevésbé legyen így.","shortLead":"Felmérések szerint Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna felesleges élelmiszert dobunk ki, miközben minden...","id":"20181226_Ot_tipp_hogy_mihez_kezdhetunk_a_megmaradt_karacsonyi_etelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1682d730-4b56-4af9-b0d0-4fe9471a5d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915c2b9-7281-43aa-96b4-6f6cdbb5d960","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Ot_tipp_hogy_mihez_kezdhetunk_a_megmaradt_karacsonyi_etelekkel","timestamp":"2018. december. 26. 20:33","title":"Öt tipp, hogy mihez kezdhetünk a megmaradt karácsonyi ételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]