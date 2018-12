Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megszűnhetnek a budapesti szmogriadók, ha elkészül a fővárosi hőgyűrű, azaz átvezetik a távhőt Budáról Pestre. ","shortLead":"Megszűnhetnek a budapesti szmogriadók, ha elkészül a fővárosi hőgyűrű, azaz átvezetik a távhőt Budáról Pestre. ","id":"201846__budapesti_hogyuru__tavfutes__ujhullam__melegen_ajanljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230da795-f092-4937-a7ba-38a78b8d6e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__budapesti_hogyuru__tavfutes__ujhullam__melegen_ajanljak","timestamp":"2018. december. 30. 10:35","title":"Jöhet a budapesti hőgyűrű, amitől megszűnhetnek a szmogriadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom Esztergom felé is. Pedig volt a nyáron bőven bonyodalom ezen a vonalon.","shortLead":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom...","id":"20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b362d8-49c6-429c-bd49-06fe3be7e0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","timestamp":"2018. december. 28. 17:15","title":"Hiába a késések, rengetegen vonatoztak a Balaton és Velencei-tó felé idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német világbajnok öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, megmentője most beszélt a részletekről.","shortLead":"A német világbajnok öt évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, megmentője most beszélt a részletekről.","id":"20181229_Megszolalt_Schumacher_megmentoje_Szerencseje_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751fcc02-07c8-4405-8d42-f73f51bf2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aaf4af-46ab-493b-9e8e-10bb3d646635","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Megszolalt_Schumacher_megmentoje_Szerencseje_volt","timestamp":"2018. december. 29. 20:15","title":"Megszólalt Schumacher megmentője: ha több hó esik, megússza a balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e3a3f3-f32a-44cf-aa26-14fa38763b96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georges Loinger a legváltozatosabb módszerekkel mentette át a gyerekeket semleges területre. ","shortLead":"Georges Loinger a legváltozatosabb módszerekkel mentette át a gyerekeket semleges területre. ","id":"20181230_108_evesen_meghalt_a_tobb_szaz_gyereken_segito_francia_zsidomento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e3a3f3-f32a-44cf-aa26-14fa38763b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ed3a9e-8e90-41a1-896b-f5b668ff346f","keywords":null,"link":"/elet/20181230_108_evesen_meghalt_a_tobb_szaz_gyereken_segito_francia_zsidomento","timestamp":"2018. december. 30. 13:45","title":"108 évesen meghalt a több száz gyereken segítő francia zsidómentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják, a fejlődő országokban építik a duzzasztókat.","shortLead":"Lesújtó véleményt fogalmazott meg egy friss tanulmány a vízi erőművek hatékonyságáról. A fejlett világban bontják...","id":"201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cac0313-f570-4b43-99b2-8fa9bc2fd3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf412507-add2-4ccc-a5f0-55ae7214d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846__vizeromulaz__fenntarthatosag__bontas__szaraz_tenyek","timestamp":"2018. december. 30. 14:00","title":"A nagy vízi erőműveknek nincs jövőjük, de Kínában ezt még nem tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal szemben.","shortLead":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal...","id":"20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8315a53-cb1b-43b9-81aa-e6cd201bcd38","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","timestamp":"2018. december. 29. 10:10","title":"Szemből hajt be Szerencsnél ez az autós a körfogalomba és még ő az erőszakos - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról, amennyit még soha korábban.","shortLead":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról...","id":"20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d049bf3-1bd6-45ad-949d-d0d9c31021e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","timestamp":"2018. december. 29. 08:03","title":"Jól jött ez a karácsony az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]