"Hazánkban ma minden rendben volt, sok előnnyel jár a túlóratörvény" - itt a Dumaszínház híradó paródiája is

[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","shortLead":"A nő az udvarra menekült, de a férfi a késsel a kezében futott utána.","id":"20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2dd7ee3-75ea-42b5-967f-19079dbe909f","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Berugta_az_ajtot_majd_kessel_tamadt_egy_nore_egy_ukran_ferfi_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2018. december. 31. 16:10","title":"Berúgta az ajtót, majd késsel támadt egy nőre egy ukrán férfi Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482fc50-43c0-4dbe-9ed6-5e2c26691df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átalakulási folyamat közel egy órán át tartott. ","shortLead":"Az átalakulási folyamat közel egy órán át tartott. ","id":"20181230_Galvolgyi_Janos_Eros_Antonia_RTL_Hirado_szilveszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5482fc50-43c0-4dbe-9ed6-5e2c26691df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ab7d92-f916-4c34-83d7-faaa4bf242aa","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Galvolgyi_Janos_Eros_Antonia_RTL_Hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 30. 20:18","title":"Flitteres felső, vörös paróka: így lett Gálvölgyi Jánosból Erős Antónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb állampolgári kérdéseknek, amelyből a tárca kisebb év végi rangsort állított össze.","shortLead":"Élnek-e vámpírok Lengyelországban - ez csak az egyike a brit külügyminisztériumhoz 2018-ban befutott legmeghökkentőbb...","id":"20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ec00f-87cd-4aa9-bfef-6dc180b76c38","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Brit_kulugyminiszterium_meghokkento_kerdesek_rangsor","timestamp":"2018. december. 30. 14:11","title":"Mit tegyek, ha kóbor macska pisilt az ágyra? Az év meghökkentő kérdéseit rangsorolta a brit külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","shortLead":"Mindenesetre a nagyjából száz méter, amit így végigcsinált a \"portfoliójában\" jól mutat majd.","id":"20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99961d98-8968-4ee9-a6e3-9d38d68e1215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e77ba78-7a92-42f9-9603-482576872732","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_Nem_eppen_szabalyos_de_latvanyos_feldriftelni_az_autopalyara__video","timestamp":"2018. december. 31. 10:29","title":"Nem éppen követendő, de látványos feldriftelni az autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","shortLead":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","id":"201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a287489-06e6-4825-b590-d7676e39d514","keywords":null,"link":"/itthon/201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. december. 30. 15:30","title":"A magyarok Putyinnál csak a pápát kedvelik jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik az érdeklődést a gyerekekben a férfi foci iránt. ","shortLead":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik...","id":"20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819904e5-321f-4161-9f35-6294c388ce42","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","timestamp":"2018. december. 30. 12:27","title":"Csányi szerint a női labdarúgók segítenek népszerűsíteni a férfi futballt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor észrevétlenül tudósították a hvg.hu olvasóit az eseményekről, máskor nagyobb anyagokban számoltak be fontos történetekről. Megkértük őket, hogy az utóbbiak közül válogassák össze a kedvenceiket, vagy azokat, amelyeket fontosnak tartanak. ","shortLead":"Videósaink az elmúlt évben is ott voltak, ahol a legfontosabb események történtek a magyar közéletben. Sokszor...","id":"20181231_video_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f366a589-c312-4135-a4b7-433081aa6cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_video_2018","timestamp":"2018. december. 31. 20:00","title":"Tíz kedvenc videónk 2018-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]