[{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli hideg lesz, emellett többször várható havazás is - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében: lehűlésre kell készülni, helyenként mínusz 10 Celsius-fok körüli...","id":"20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d552b8-d0b8-4527-9bcf-9438cf343576","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Idojaras_ujev_szilveszter_havazas_lehules_OMSZ","timestamp":"2018. december. 30. 16:26","title":"Véget ér az enyhe idő, lehűlést, havazást hoz az újév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új életrajza kapcsán a fordítóval beszélgettünk. ","shortLead":"Csak akkor festett, amikor kedve tartotta, mert sokkal inkább érdekelte a világ felfedezése. Leonardo da Vinci új...","id":"201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4167b63d-a81c-4857-b5d8-1a1d06751642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1ae9a6-2bbf-41f9-9aec-41afdeebdaf6","keywords":null,"link":"/kultura/201847__leonardo_atudos__aortabillentyu__surlodasi_egyutthato__egy_zseni_egy_zseni_boncolgatasa","timestamp":"2018. december. 30. 18:00","title":"Hétszáz oldalas könyvben írták meg, mi járt a zseniális Leonardo koponyájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja, az ATV ugyanis összeszedte, melyik jeles politikusunk hogyan ünnepel. ","shortLead":"Ha már nem bírt magával a kíváncsiságtól, hol tölti a szilvesztert Orbán vagy éppen Gyurcsány, most végre megtudhatja...","id":"20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c30e780-cfac-4901-90a3-2d46b040ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01445ea8-5dca-4a3c-8f44-0f3953f8ee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Jellemzo_Orban_egy_repulon_Gyurcsany_a_konyhaban_tolti_a_szilvesztert","timestamp":"2018. december. 31. 11:46","title":"Jellemző: Orbán egy repülőn, Gyurcsány a konyhában tölti a szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános fejlettségét, és ez alapján elég aggasztó a hazai helyzet.","shortLead":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános...","id":"201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e0ad-6fa7-4786-9221-fe350e284b20","keywords":null,"link":"/itthon/201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","timestamp":"2018. december. 29. 17:00","title":"A diplomás magyar nők 17 évvel tovább élnek, mint a kevéssé képzett férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","shortLead":"December elején köddé vált, most a New York Times azt írja, Sencsenben őrzik. ","id":"20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c787f7-a1d8-4838-ada5-ffc8dc69d550","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_Kinai_kutato_genmodostott_ikerpar_hazi_orizet_genszerkesztes","timestamp":"2018. december. 30. 20:36","title":"Őrizetbe vették a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génmódosított ikrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást Afganisztánban - jelentette be vasárnap a helyi választási bizottság Kabulban.","shortLead":"Az eredetileg tervezett április 20. helyett három hónappal később, július 20-án tartják meg az elnökválasztást...","id":"20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef9aadb-e309-4e23-9fca-38e5003be2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Afganisztan_elnokvalasztas_halasztas","timestamp":"2018. december. 30. 16:47","title":"Elhalasztják az afganisztáni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be85d433-6eed-40f6-b2c9-81a4a5ad5e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Az_MTI_hirebol_kimaradt_hogy_Juncker_kirakna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2018. december. 29. 16:51","title":"Az MTI híréből kimaradt, hogy Juncker kirakná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]