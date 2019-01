Pécs-Somogy általános iskolájának kálváriáját az Index mutatta be. E szerint az iskola léte a 2010-es évek elején veszélybe került a kevés gyerek miatt. A Pécsen dolgozók egy része inkább magával vitte a gyerekét valamelyik városi iskolába, de szerepet játszhatott a döntésben az is, hogy a falusi iskolába egyre inkább a hátrányos helyzetű és roma diákok jártak. 2014-ben mindössze 5 elsőst írattak be, 2015-ben 9-et. Az üres helyekre a város más részeiből is ide irányították a nagyrészt problémás gyerekeket. Beindult a szegregáció klasszikus spirálja.

Két éve néhány szülő és pedagógus összefogott, hogy valami változást érjen el, hogy a város szélén is létrejöhessen egy állami fenntartású, de mégis alternatív szemléletű iskola, amely vonzó lehet a közelebbi és távolabbi környéken is. Az iskola a pécsi köznevelési intézményeket összefogó Budai Városkapu Iskolaközponthoz tartozott. A korábban a Gandhi Gimnáziumot vezető Csovcsics Erika, az iskolaközpont főigazgatója felkarolta a kezdeményezést, a szülők és a helyi speciális igények figyelembevételével elkezdtek kidolgozni egy gyerekközpontú, a modern reformpedagógia módszereit alkalmazó programot a halódó iskolának. Szem előtt tartotta azt, hogy a pécs-csomogyi iskolában eredményesen kell együtt tanítani a roma és nem roma, a hátrányos helyzetű és jómódú, az igencsak eltérő szociokulturális hátterű gyerekeket.

A változás egyre népszerűbb lett, a gyerekek szerettek ide járni, itt tényleg csoportban és párban dolgoztak a gyerekek az órán, így egymástól is tanulhattak. Minden gyerek fontos volt. A Vadgesztenyére átkeresztelt iskolában hirtelen megugrott a beiratkozók száma: 2017-ben már 16 elsőst írattak be, 2018-ban pedig 25-öt, emellett más iskolákból is jöttek át a 4-6. évfolyamra a gyerekek.

Az állami iskolát fenntartó, a Klebelsberg Központhoz tartozó Pécsi Tankerület azonban nem nézte jó szemmel azt, ami ott történik. Folyamatosan adminisztratív mulasztásokra figyelmeztettek. Csovcsics Erika sok idejét foglalta le az iskola elindítása, így szemére vetették, hogy nem látja el megfelelően az iskolaközpont igazgatásával járó feladatait. Szóvá tették, hogy nem teljesítik megfelelően a kerettanterv előírásait, a gyerekek óra helyett "sétafikálnak", és sokan csak azért szeretnek annyira odajárni, mert ott nem kell tanulni.

Tavaly tavasszal a tankerületi központ pályázatot írt ki az iskola igazgatói posztjára. Ezt egyedüliként az iskola programján dolgozó Csovcsics Erika pályázta meg. A tankerületi központ azonban nem támogatta Csovcsics pályázatát – ehhez akkor nyilvánosan semmilyen indoklást nem is fűzött. Ez óriási felháborodást keltett a szülői közösség egy részében. Hosszas levelezés után a tankerületi központot vezető Páva Pétertől a szülők mégis kicsikartak egy választ. Ebben Páva azt írta, hogy „bárki előállhat bármilyen jó szakmai koncepcióval, ha a személye a tankerületnek nem tetszik, akkor nem lesz iskolaigazgató”.

Szeptembertől új vezetője lett a Vadgesztenyének, aki nem tartja olyan sokra azt, amitől a Vadgesztenye iskola más, mint a többiek. A két év alatt kiépült pedagógiai rendszerben minden mindennel összefüggött, és az új igazgató által bevezetett kisebb-nagyobb változások, a sorra kieső elemek miatt megszűntek az újonnan érkezők folyamatos beilleszkedését szolgáló vegyes életkorú csoportok, így a nem hátrányos helyzetű gyerekek hirtelen szegregált osztályokban találták magukat. Itt minden addig kiépített, szövődő kapcsolat, tanulási együttműködés megszűnt.

Mára szinte már csak a 9 órai iskolakezdés maradt meg mutatóba a reformelképzelésekből, de azt biztos, hogy a naplókat és a dokumentációkat példásan vezetik, és ezek egy megfelelően rendben tartott iskola képét mutatják a tankerületi központ felé.

Csovcsics Erika és négy pedagógus még idén ősszel távozott az iskolából. December 10-én véglegesítették az új igazgató kinevezését. A környékbeli szülők egy része most azon gondolkodik, hogy másik iskolába viszi a gyerekét.