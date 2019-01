Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó, nem a legjobb kép.","shortLead":"Jó, nem a legjobb kép.","id":"20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d9ac6-6a91-49e7-851b-954f8f8ad591","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 01. 21:54","title":"Az új brazil elnökkel fotózkodott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","shortLead":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","id":"20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb826e50-5bf0-48e8-9092-668aaf93b7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","timestamp":"2019. január. 01. 08:03","title":"Videón a pillanat, amikor kilövik Putyin új szuperrakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190101_Ennel_menobb_busz_nem_volt_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22691ce6-284b-44eb-a4db-2cc05bb8aafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3569429-acfa-4b80-a3e0-3bb9ddba2a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Ennel_menobb_busz_nem_volt_ejjel","timestamp":"2019. január. 01. 11:01","title":"Ennél menőbb busz nem volt éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f08128-4b42-4617-bfec-4303bc69cf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, emellett az adóköteles italok körébe tartoznak újévtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is.","shortLead":"Mától általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok...","id":"20190101_Dragabb_lesz_a_chips_a_szorp_adokoteles_a_palinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f08128-4b42-4617-bfec-4303bc69cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b0066-6c73-4c2f-9841-6732773e47fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Dragabb_lesz_a_chips_a_szorp_adokoteles_a_palinka","timestamp":"2019. január. 01. 09:55","title":"Drágább lesz a chips, a szörp, adóköteles a pálinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a99ee5f-7194-4daf-9c15-a9cd7c002ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komplett kampányszöveget nyomott le az Orbán Viktornak beöltözött Bagi Iván a köztévé szilveszteri műsorában. ","shortLead":"Egy komplett kampányszöveget nyomott le az Orbán Viktornak beöltözött Bagi Iván a köztévé szilveszteri műsorában. ","id":"20190101_Ilyen_Orban_parodiat_meg_nem_lattak_a_kozteveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a99ee5f-7194-4daf-9c15-a9cd7c002ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c48600-9c50-4e2f-9832-e7e5fc6f18e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Ilyen_Orban_parodiat_meg_nem_lattak_a_kozteveben","timestamp":"2019. január. 01. 09:12","title":"Ilyen Orbán paródiát még nem láttak a köztévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38955376-4c3d-4246-9a8d-8e3be7f3032b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Facebook-oldalán jelentette be a hírt.","shortLead":"A zenekar Facebook-oldalán jelentette be a hírt.","id":"20190101_Feloszlik_Akkezdet_Phiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38955376-4c3d-4246-9a8d-8e3be7f3032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e0119-df8c-43fc-ac1b-9d60f2d87a27","keywords":null,"link":"/kultura/20190101_Feloszlik_Akkezdet_Phiai","timestamp":"2019. január. 01. 17:11","title":"Feloszlik az Akkezdet Phiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]